الفلاسي: تحضيرات النصر للموسم الجديد تسير بشكل جيد

دبي (الاتحاد)

أشاد مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم بالتحضيرات لمعسكر الإعداد الخارجي في هولندا الذي يخوضه «العميد» استعداداً للموسم الكروي 2018-2019. وكشف الدكتور حمد الفلاسي، المدير التنفيذي للشركة، أن مجلس إدارة الشركة تابع خلال اجتماعه الأول للموسم الرياضي 2018 - 2019 التحضيرات النهائية لمعسكر «هولندا» المقرر إقامته خلال الفترة من 20 يوليو الجاري وحتى 15 أغسطس المقبل، وسيخوض خلاله الفريق عدة مباريات ودية متدرجة المستوى، استعداداً للموسم الجديد، مؤكداً أن تحضيرات الفريق الأول تسير بشكل جيد، حيث تم الانتهاء من الفحوصات الطبية الدورية للاعبين قبل التجمع الداخلي.

وأشار إلى أن المجلس استعرض خلال الاجتماع استعدادات القطاعات الإدارية بشركة النصر لكرة القدم للموسم الجديد، وقال: «اطلع المجلس على الاحتياجات الإدارية والفنية لأكاديمية كرة القدم ومدرسة الكرة، وتم تعيين الكادر المناسب بما يخدم الأهداف المستقبلية».

كما أشاد بعمل فريق الاستقطاب خلال الفترة الماضية، والتي عمل خلالها على تلبية احتياجات العميد من اللاعبين المحترفين المواطنين والأجانب، بالإضافة إلى استقطاب مجموعة من اللاعبين الشباب والناشئين لتدعيم صفوف فرق المراحل السنية، وذلك عملاً بالمرسوم القاضي بالسماح لأبناء المواطنات وأصحاب المراسيم ومواليد الدولة والمقيمين بالمشاركة في مختلف المسابقات الرياضية المحلية.

يذكر أن النصر يعد من أوائل أندية دوري الخليج العربي التي دعمت صفوفها مبكراً بمعظم احتياجاتها الفنية من العناصر الجديدة، حيث ضم الفريق إلى صفوفه 6 لاعبين جدد وهم ثلاثي المحترفين الأجانب البرازيلي صامويل روزا ومواطنه يوري ليريو والفرنسي يوهان، وثلاثة لاعبين مواطنين هم محمد العكبري ومحمد مرزوق والحسن صالح، وينتظر أن ينضم مزيد من اللاعبين إلى صفوف «العميد» خلال الأيام القليلة المقبلة.