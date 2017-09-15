الرعاية الصحية فرصة «الديمقراطيين».. استعداداً للانتخابات الأميركية

واشنطن (أ ف ب)

عرض المرشح السابق للانتخابات الرئاسية الأميركية الماضية بيرني ساندرز خطة جريئة للرعاية الصحية تتكفل بها الحكومة، لقيت تأييداً من ديموقراطيين بارزين. غير أن فرصة إقرار مشروع القانون في الكونجرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ضئيلة إن لم تكن معدومة، لكنه يمثل فرصة أمام الديموقراطيين لوضع أهداف لسياساتهم في حقبة الرئيس دونالد ترامب، استعداداً للانتخابات المقبلة.

ومن شأن مشروع ساندرز في حال إقراره، أن يخلق الخطة الأكثر طموحاً على الأرجح، للرعاية الصحية في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال «ساندرز»، إلى جانبه زملائه في مجلس الشيوخ، وأطباء وممرضون ومرضى لدى الإعلان عن مشروع القرار «ميديكير للجميع» (ميديكير فور أول): «إن الرعاية الصحية في أميركا يجب أن تكون حقاً وليس امتيازاً».

وأضاف: «اليوم نبدأ المعركة الطويلة والصعبة لوضع حد للعار العالمي على الولايات المتحدة، فأمتنا العظيمة، الدولة الكبرى الوحيدة على الأرض التي لا تضمن العناية الصحية لجميع مواطنينا».