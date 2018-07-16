الرمادي: التعاقد المبكر مع الأجانب أفاد الفريق

عماد النمر (عجمان)

يختتم فريق عجمان لكرة القدم فترة الإعداد الأولى التي انطلقت بداية الشهر الجاري على ملعبه غدا قبل السفر إلى المجر لإقامة المرحلة الثانية من الإعداد، وقاد المصري أيمن الرمادي مدرب الفريق مرحلة الإعداد الأولى التي اشتملت على الفحص الطبي للاعبي الفريق لمدة ثلاثة أيام، ثم تدريبات يومية بحضور جميع اللاعبين.

وكان عجمان قد تعاقد مع المغربي عادل هرماش قادماً من نادي الظفرة، والبرازيلي فاندر فييرا من نادي الشارقة، ثم تعاقد مع النيجيري ستانلي قادماً من القادسية السعودية، وينتظر أن يحسم التعاقد مع الأجنبي الرابع خلال الأيام المقبلة من أجل أن يلحق بمعسكر الفريق الخارجي، كما تعاقد عجمان مع اللاعبين المواطنين خالد الزري من فريق الشارقة، وحسن عبدالرحمن من نادي الإمارات.

وقال أيمن الرمادي مدرب الفريق، إن المرحلة الأولى لتحضيرات الفريق ناجحة وحققت المطلوب، حيث حرصت إدارة النادي على التعاقد مبكراً مع أجانب الفريق إضافة للاعبين المواطنين، وذلك من أجل منح اللاعبين الجدد الوقت الكافي للتجانس مع الفريق، حيث إن فترة الإعداد هي الأفضل من أجل خلق التجانس والتفاهم بين الجميع، وصفوف الفريق أصبحت مكتملة تقريباً، بانتظار إنهاء ملف الأجنبي الرابع الذي تعمل الإدارة حالياً على حسمه قبل المعسكر الخارجي.

وحرص الجهاز الفني خلال الأيام الماضية على التحضير البدني للاعبين من أجل رفع معدلات اللياقة، إضافة إلى المساعدة في تجانس اللاعبين خاصة المنضمين حديثاً للفريق، وسادت حالة من التفاهم بين اللاعبين ظهرت واضحة خلال التدريبات اليومية.

وأوضح الرمادي أن الفريق سوف يغادر الخميس المقبل إلى المجر من أجل استكمال مرحلة الإعداد، حيث ستستمر الفترة الثانية ثلاثة أسابيع وتشتمل على تدريبات فنية وبدنية صباحية ومسائية إلى جانب إقامة 4 مباريات مع فرق أوروبية متدرجة المستوى من أجل تنفيذ خطط وتكتيكات الفريق للمرحلة المقبلة.

وأكد أن التعاقد المبكر مع اللاعبين الجدد كان مفيداً جداً للجهاز الفني من أجل تجهيز اللاعبين الخمسة وتعوديهم على أسلوب وطبيعة لعب الفريق والتعرف على إمكاناتهم ودمجهم مع العمل الجماعي للفريق، وقد ظهر الخماسي بصورة جيدة، وحرصوا على تقديم أنفسهم بشكل مرضي للإدارة والجهاز الفني، ونأمل أن نصل إلى أفضل مستوى بدني وفني بنهاية مرحلة الإعداد.