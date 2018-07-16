الرمادي: التعاقد المبكر مع الأجانب أفاد الفريق

عماد النمر (عجمان)
يختتم فريق عجمان لكرة القدم فترة الإعداد الأولى التي انطلقت بداية الشهر الجاري على ملعبه غدا قبل السفر إلى المجر لإقامة المرحلة الثانية من الإعداد، وقاد المصري أيمن الرمادي مدرب الفريق مرحلة الإعداد الأولى التي اشتملت على الفحص الطبي للاعبي الفريق لمدة ثلاثة أيام، ثم تدريبات يومية بحضور جميع اللاعبين.
وكان عجمان قد تعاقد مع المغربي عادل هرماش قادماً من نادي الظفرة، والبرازيلي فاندر فييرا من نادي الشارقة، ثم تعاقد مع النيجيري ستانلي قادماً من القادسية السعودية، وينتظر أن يحسم التعاقد مع الأجنبي الرابع خلال الأيام المقبلة من أجل أن يلحق بمعسكر الفريق الخارجي، كما تعاقد عجمان مع اللاعبين المواطنين خالد الزري من فريق الشارقة، وحسن عبدالرحمن من نادي الإمارات.
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وحرص الجهاز الفني خلال الأيام الماضية على التحضير البدني للاعبين من أجل رفع معدلات اللياقة، إضافة إلى المساعدة في تجانس اللاعبين خاصة المنضمين حديثاً للفريق، وسادت حالة من التفاهم بين اللاعبين ظهرت واضحة خلال التدريبات اليومية.
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وأكد أن التعاقد المبكر مع اللاعبين الجدد كان مفيداً جداً للجهاز الفني من أجل تجهيز اللاعبين الخمسة وتعوديهم على أسلوب وطبيعة لعب الفريق والتعرف على إمكاناتهم ودمجهم مع العمل الجماعي للفريق، وقد ظهر الخماسي بصورة جيدة، وحرصوا على تقديم أنفسهم بشكل مرضي للإدارة والجهاز الفني، ونأمل أن نصل إلى أفضل مستوى بدني وفني بنهاية مرحلة الإعداد.