سانت جونز (وكالات)

بعد عامين على تأكيد رئيس الوزراء الكندي «جاستين ترودو» عودة بلاده إلى الساحة العالمية، ألمحت حكومته إلى أنها قد ترجئ مجدداً اتخاذ قرار بشأن مشاركة قواتها في عملية حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي، وهو ما أغضب حلفاءها، الذين قالوا: «إن التأجيل الجديد قد يقوض مساعيها للحصول على مقعد في مجلس الأمن».

وأكد وزير الدفاع الكندي «هارجيت سجّان» أن حكومة بلاده لم تخذ قراراً بعد بشأن مشاركتها، وأنها لن تتخذ القرار قبل منتدى وزراء الدفاع التابع للأمم المتحدة حول عمليات حفظ السلام، والمزمع عقده في منتصف نوفمبر المقبل.

وقالت الحكومة الليبرالية بقيادة «ترودو» العام الماضي «إنها ستدرس إرسال قوات إلى مالي، لكن الأمر استغرق شهوراً، أكثر مما هو متوقع وسط مخاوف من وقوع خسائر في صفوف الجنود».

وأفادت مصادر دبلوماسية غير راضية عن الأمر من ثلاث دول «إن التأجيل قد يضر بجهود كندا لزيادة نفوذها في الأمم المتحدة وهي المنظمة التي كانت تتعامل معها حكومة المحافظين السابقة بريبة».