الألغـام.. آفة أخرى على درب تهجير الروهينجا

كوكس بازار (أ ف ب)

في اللحظات الأخيرة من حياته، لم يعد الفتى عزيز الحق يقوى حتى على الصراخ ألماً وهو يصارع من أجل البقاء على قيد الحياة بعد أن مزق جسده لغم مضاد للأفراد زرع على درب الهجرة القسرية للروهينجا.

وبدا عزيز الحق البالغ من العمر 15 عاماً والممدد على سرير في مستشفى ببنجلادش غير بعيد عن الحدود مع بورما، ضعيفاً، حتى إنه بالكاد كان في إمكانه توسل أمه أن تمده بعصير. لكن هذه الأخيرة لا تملك مالاً لشراء عصير لابنها.

وفقد عزيز المضمد من الرأس إلى القدمين والمصاب بشظايا في كل جسده، ساقيه وجزءاً من يد في انفجار لغم حين كان يسير مع مئات آلاف الروهينجا الفارين إلى بنجلاديش بسبب أعمال العنف والقمع التي يتعرضون لها في غرب بورما. وتوفي الولد صباح أمس متأثراً بجروحه، بحسب مستشفى «كوكس بازار». وكانت أسرته تفر من قريتها «ديبينا» بولاية راخين البورمية وكانت قريبة جداً من الحدود مع بنجلاديش المسيجة بأسلاك شائكة حين داست قدمه على اللغم.

وتروي أمه رشيدة بيغوم، التي أمضت معه ليلته الأخيرة: «سمعنا دوي انفجار كبير حين داس عزيز الحق على لغم، ورأيت ساقيه تتطايران».