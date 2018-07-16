أصداء واسعة لمشاركة فيكتوري في بطولة العالم بأميركا

دبي (الاتحاد)

وجد إعلان مشاركة مؤسسة الفيكتوري تيم بمشاركة زوارق الفئة الأولى في منافسات سوبر بوت إنترناشيونال التي تتضمن سنوياً حدث بطولة العالم الشهيرة في كي ويست، وتقام نوفمبر من كل عام، أصداء رائعة وترحيباً كبيراً في أوساط المهتمين بالرياضات البحرية سباقات الزوارق السريعة العالمية بصفة عامة ومحبي رياضة التشويق والإثارة في أميركا بصفة خاصة.

وأبرز الموقع الرسمي لمؤسسة سوبر بوت إنترناشيونال، الهيئة الدولية الرائدة في مجال تنظيم سباقات الزوارق السريعة في جميع أنحاء العالم، خبر المشاركة المرتقب في منافسات النسخة رقم 38 لبطولة العالم في كي ويست خلال الفترة من 4 -11 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 30 فريقاً من الأميركتين وأوروبا وآسيا وأستراليا، وكذلك مشاركة فريق الفيكتوري تيم في البطولات الدولية التي تسبق الانطلاقة من أجل التحضير للحدث الكبير

وتناقلت المواقع خبر مشاركة فريق الفيكتوري تيم صاحب الأرقام القياسية في عالم رياضة الزوارق السريعة، خاصة في الفئة الأولى، ليأخذ بذلك الأهمية قبل أشهر قليلة من الحدث المرتقب والكبير الذي يحمل هذا العام النسخة رقم 38، مما يدلل على عراقة السباق العالمي، والذي يجمع نخبة الفرق والمتسابقين العالميين.

وسلط التقرير الضوء على زوارق الفيكتوري تيم التي من المقرر أن تدفع بفرقها المتمرسة والمتحفزة للانجازات بتاريخها الناصع وإنجازاتها العالمية في أعالي البحار العالمية منذ بداية التسعينات، لتسطر أروع وأجمل الملاحم التي وضعها في القمة كأفضل فريق في هذه السباقات، حيث بدأت ظهورها لأول مرة في الولايات المتحدة الأميركية لمدة عامين في تلك الفترة، قبل أن تشارك للمرة الأولى في بطولة العالم تحت رعاية الاتحاد الدولي للسباقات البحرية يو أي ام.