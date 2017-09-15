«المصالحة التونسية».. في مرمى نيـــــــران المعارضة والمجتمع المدني

تونس (وكالات)

عبرت المعارضة والمجتمع المدني في تونس عن قلق كبير، بعد إقرار البرلمان قانوناً مثيراً للجدل ينص على العفو عن متورطين في الفساد، لم يتلقوا رشاوى بل كانوا ينفذون التعليمات المعطاة لهم في عهد النظام السابق. وتؤكد الحكومة التونسية أن الهدف من القانون هو تحسين المناخ الاستثماري، وفتح مرحلة جديدة قائمة على المصالحة والوحدة الوطنية.

وجاء إقرار هذا القانون، أمس الأول، إثر نقاش محتدم في البرلمان بعد أيام على إجراء تعديل وزاري واسع أولى منصبين مهمّين في الحكومة إلى شخصين شغلا مناصب وزارية في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وكان مشروع القانون ينص في صيغته الأولى على العفو عن رجال أعمال ومسؤولين سابقين في عهد الرئيس زين العابدين بن علي ملاحقين بتهم فساد، وذلك في مقابل إعادتهم للدولة المبالغ التي جنوها إضافة إلى غرامات مالية.

وإزاء موجة الرفض الكبيرة تم تعديل النص وبات لا يشمل إلا الموظفين المتورطين في حالات فساد إداري ولم يتلقوا رشاوى، لكن رغم ذلك ظلّ مشروع القانون يثير معارضة حادة.