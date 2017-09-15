طبول نووية وزلازل «هيدروجينية» وسيناريوهات مخيفـة

لهيب عبدالخالق (أبوظبي)

بين هيروشيما وناكازاكي، مسافة صاروخ قصير المدى قد يفلت من كف مجنون، يحمل عصاه ويلوح بإغراق الباسيفيكي ببحور من نار.. وبينما يتراصف العالم صفا واحدا بمواجهة «كيم جونج أون» الذي بات «محور الشر» الأكبر في العالم، يضحك نيرون كوريا الشمالية راقصا على عظام فقراء بلاده وقلوب جيرانه الواجفة، رغم قدراتها النووية والعسكرية. في هوة الجحيم التي انفتحت وفر منها شيطان حرب نووية تلوح في سماء الباسيفيك، تشتد مخاوف الجميع، وتتسطر المصالح لتشعل حروب السعي إلى إخماد النيران أو إشعالها، وكلٌ يوتر أقواسه «النووية»، بينما يدخل العالم في حقبة جديدة تعيد صياغة الجيواستراتيجيات، والسياسات المتخبطة.

بالأمس فقط أدرك العالم أنه على شفا كارثة نووية، كان الجميع منذ زمن يقللون من فرصها، عندما أفاقوا على هزة أرضية بـ«قنبلة هيدروجينية» هي أحدث تجارب بيونج يانج، غيرت شكل الأرض المحيطة ورسمت وجه الخطر المقبل وزواياه الأربع: اليابان، الولايات المتحدة، كوريا الجنوبية، وحتى الصين الحليف التقليدي لـ«نيرون» الشمال الكوري. تصعيد دفع حلفاء بيونج يانج قبل أعدائها إلى الركض باتجاه عقوبات، كانوا يعلمون أنها ستشعل فتيل حرب لاهوادة فيها، ولذا رمموا قسوتها لتكون خجولة بما يكفي لأن تكون لاشيء أمام خطر «الهيدروجينية» والرؤوس النووية، التي ثبت للعالم أنها تستطيع الوصول إلى العاصمة الأميركية ونيويورك وسواحل أميركية أخرى مرورا باليابان التي هدد أون بإغراقها، فكوريا الجنوبية التي ستغدو رمادا لنيران «قوة الدفع الصاروخية» فحسب، فما يفصل سيؤول عن أصغر صاروخ شمالي 28 كيلومترا عن حدود كوريا الشمالية فقط، ونحو 50 كيلومترا عن عاصمتها.

التهديد الكوري الشمالي كان واضحا أمس وبنبرة تحد للمجتمع الدولي، تصاعد بعده غبار الراكضين في مجلس الأمن، والباحثين في ترسانات بلدانهم عن «أسلحة الردع» التي تعدها بيونج يانج «سواتر الدفاع المتهاوية»، وهي ترسل «الهدية» تلو الأخرى هنا وهناك، فهل يستطيع الجميع مواجهة كوريا الشمالية؟ وهل سيتحالفون ضد «محور الشر» الأخطر أم ستفرز الأيام محاور المصالح التي ستسعى للمساومة من أجل اختيار الخندق المناسب!

بداية ينبغي أن ننظر إلى المحيط الإقليمي الذي تهتز زواياه بتجارب بيونج يانج النووية بين حين وآخر، حتى أصبحت هذه الأحيان تترى في متتابعة زمنية متقاربة. فالجنوب الكوري دولة مسالمة خرجت من أتون حروب متعددة، وصنعت بلدا قويا على خرائبها وأنقاضها، وبنت اقتصادا حرا وقويا، وانتقلت إلى مصاف الدول المتقدمة تكنولوجيا، وهي إلى ذلك ترتبط بالشمال بأواصر العائلات المنقسمة بين أرضين، فشلت كل الجهود لتوحيدهما.