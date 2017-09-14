الشعبة البرلمانية الإماراتية: الأزمات أعاقت مسيرة التنمية في العديد من الدول

نيودلهي (وام)

أكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي أن ما تشهده المنطقة العربية والعالم من أزمات وصراعات وحروب وعمليات تهجير أدى إلى حدوث مشاكل في القضايا السكانية وأعاق الجهود والخطط الرامية إلى تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في العديد من الدول.. مشددة على أهمية وضع رفاهية وسلام شعوبنا وسلامة كل من كوكبنا والبشرية في صلب الأهداف الاستراتيجية البرلمانية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في أعمال «منتدى تعزيز دور البرلمانيين في الترابط بين القضايا السكانية وأجندة التنمية المستدامة 2030» الذي انطلقت أعماله أمس في مدينة نيودلهي في الهند بمشاركة برلمانيين من 17 دولة أفريقية وآسيوية.

ومثل الشعبة البرلمانية الإماراتية في المنتدى المهندسة عزة سليمان بن سليمان عضوة المجلس الوطني الاتحادي رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس.

وشددت الشعبة البرلمانية الإماراتية على أننا على أعتاب مرحلة تنموية جديدة على مستوى العالم يحتل الجانب السكاني موقعا مهما فيها لا سيما خلال السنوات القليلة القادمة نتيجة حالة الحراك السكاني الطوعي والقسري في المنطقة العربية والعالم.