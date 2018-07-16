الأوكراني فيكتور مدرباً لـ «طائرة حتا»

أسامة أحمد (دبي)

تعاقد قطاع الألعاب الرياضية بنادي حتا مع الأوكراني فيكتور بولدريف لتدريب الفريق الأول للكرة الطائرة خلفاً للمصري هاني عبد الحميد، بعد أن حقق الفريق نجاحاً كبيراً في الموسم المنتهي بوصوله إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام العين، والذي ظهر بمستوى جيد مما كان له المردود الإيجابي على نتائجه ليخسر بشرف أمام الزعيم العيناوي.

وأوضح أحمد البدواوي مشرف اللعبة أن المدرب الجديد الذي يظهر للمرة الأولى في الدوري الإماراتي، سبق له تدريب الهلال السعودي 2007- 2008 وأندية النبيه صالح واتحاد الريف ودار كليب بمملكة البحرين خلال الفترة من 2011- 2018.

وقال: المدرب الجديد سيتعرف على اللاعبين وإطلاعهم على خطته للموسم الجديد من خلال تجمع الفريق اليوم، وخصوصاً أن الفريق الحتاوي يطمح لتقديم كل ما عنده في الموسم الجديد الذي يستحوذ على قدر كبير من الأهمية بمشاركة الفئات المشمولة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» في المسابقات الرياضية، والتي تفتح المجال للكثير من الممارسين لدخول الأندية التي تعتبر بوابة مواهب المستقبل، وخصوصاً أن القرار التاريخي سيكون له انعكاساته الإيجابية بإفراز العديد من المواهب والذين سيرفعون من المستوى والذي ستقطف ثماره الألعاب المختلفة من ضمنها الطائرة.

وأشار إلى أن طموح «الطائرة» في الموسم الجديد المنافسة من أجل إعادة المشهد بعد بلوغ حتا نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ليحصل على الوصافة بعد خسارته أمام العين.

وشدد أحمد البدواوي على أهمية المرحلة المقبلة من أجل أن يسير أبناء حتا على الدرب نفسه، من أجل تكرار «سيناريو» النتائج الإيجابية التي حققوها في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي تمثل قوة دفع كبيرة للفريق في الموسم الجديد الذي سيكون قوياً، وخصوصاً أن مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي حتا برئاسة حيي البدواوي يطالب «الطائرة» بأن لا يقل مستوى الفريق الأول عن الموسم المنتهي، خصوصاً أن المجلس وفر كل شيء وهيأ عوامل النجاح حتى يقدم اللاعبون كل ما عندهم في الموسم الجديد.

وحول اللاعب الأجنبي أكد أن كوبيا هو المرشح الأبرز للعب في صفوف الفريق في الموسم الجديد، ونتطلع دائماً للأجنبي الإضافة حتى يحقق حتا ما يصبو إليه كل منتسب للعبة.