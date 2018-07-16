الأوكراني فيكتور مدرباً لـ «طائرة حتا»

أسامة أحمد (دبي)
تعاقد قطاع الألعاب الرياضية بنادي حتا مع الأوكراني فيكتور بولدريف لتدريب الفريق الأول للكرة الطائرة خلفاً للمصري هاني عبد الحميد، بعد أن حقق الفريق نجاحاً كبيراً في الموسم المنتهي بوصوله إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام العين، والذي ظهر بمستوى جيد مما كان له المردود الإيجابي على نتائجه ليخسر بشرف أمام الزعيم العيناوي.
وأوضح أحمد البدواوي مشرف اللعبة أن المدرب الجديد الذي يظهر للمرة الأولى في الدوري الإماراتي، سبق له تدريب الهلال السعودي 2007- 2008 وأندية النبيه صالح واتحاد الريف ودار كليب بمملكة البحرين خلال الفترة من 2011- 2018.
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وأشار إلى أن طموح «الطائرة» في الموسم الجديد المنافسة من أجل إعادة المشهد بعد بلوغ حتا نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ليحصل على الوصافة بعد خسارته أمام العين.
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وحول اللاعب الأجنبي أكد أن كوبيا هو المرشح الأبرز للعب في صفوف الفريق في الموسم الجديد، ونتطلع دائماً للأجنبي الإضافة حتى يحقق حتا ما يصبو إليه كل منتسب للعبة.