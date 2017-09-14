الإمارات تقدم مساهمة مالية لمكتب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

نيويورك (وام)

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة مساهمة مالية إلى مكتب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقدمت لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة المساهمة وقيمتها 300 ألف دولار أميركي إلى ميروسلاف لاجاك، الرئيس المنتخب للجمعية العامة في دورتها الـ 72. وقالت السفيرة لانا نسيبة إن دولة الإمارات تؤمن بدور الدبلوماسية المتعددة الأطراف الحاسم في التصدي للتحديات المتعددة المحدقة بالعالم وتعتبر الجمعية العامة محفلا رئيسيا للتقدم. وأضافت «يعبر إسهامنا في مكتب رئيس الجمعية العامة عن التزامنا إزاء الأمم المتحدة وتفانينا في دفع الحلول المتعددة الأطراف إلى العالمية». وتقدم دولة الإمارات مساهمتها المالية لمكتب رئيس الجمعية العامة كل سنة وهي ملتزمة بدعم جهوده خلال الدورة. وكان ميروسلاف لاجاك قد أكد خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 72 للجمعية العامة أن الدورة الجديدة ستركز على السعي إلى تحقيق السلام والحياة الكريمة للجميع في كوكب مستدام.

وأضاف، خلال الجلسة التي حضرها أعضاء بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، أنه سيركز على الجودة والشفافية في عمله وأبرز أهمية المفاوضات المقبلة بشأن الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية. مشيرا إلى أن أحد بنود جدول أعمال الدورة الحالية هو إصلاحات الأمم المتحدة.

كما شاركت دولة الإمارات وبنشاط في تحسين الجمعية العامة وأساليب عملها حيث شاركت السفيرة لانا نسيبة مؤخرا في تيسير المفاوضات التي أجراها الفريق العامل المخصص المكرس لتنشيط أعمال الجمعية العامة بصفتها الرئيس المشارك إلى جانب فلاديمير دروبنياك السفير والممثل الدائم لكرواتيا لدى الأمم المتحدة وأدى ذلك إلى اعتماد قرار الجمعية العامة الرامي إلى زيادة الشفافية في الانتخابات لمنصب رئيس الجمعية العامة.