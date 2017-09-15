الأمم المتحدة: فرار كل الروهينجا «السيناريو الأسوأ»

دكا (وكالات)

نبه مسؤول في الأمم المتحدة أمس إلى أن على المجتمع الدولي أن يستعد لاحتمال «السيناريو الأسوأ» في أزمة اللاجئين الروهينجا والذي يتمثل في لجوء كامل الأقلية المضطهدة من ميانمار إلى بنجلادش. ويستمر تدهور الوضع الإنساني في بنجلادش التي فر إليها نحو 389 ألفا من الروهينجا بعدما أُحرقت مئات من قراهم في ميانمار.

وقال محمد عبدي محمود مدير العمليات والأزمات في المنظمة الدولية للهجرة «علينا أن نستعد للسيناريو الأفضل، أي عدم وصول أي شخص إضافي. وعلينا في الوقت نفسه أن نكون مستعدين للسيناريو الأسوأ، أي وصول الجميع».

ويقدر عدد الروهينجا بـ1.1 مليون نسمة.

واتخذت بنجلادش إجراءات قضائية بحق مواطنين دينوا باستغلال اللاجئين بطلب نحو مئة دولار مقابل نقلهم بقوارب عبر الحدود في رحلة تكلف عادة 50 سنتا.