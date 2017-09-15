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ارتفاع عدد اللاجئين إلى بنجلادش إلى 389 ألفاً

الأمم المتحدة: فرار كل الروهينجا «السيناريو الأسوأ»
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تاريخ النشر: الجمعة 15 سبتمبر 2017

دكا (وكالات)

نبه مسؤول في الأمم المتحدة أمس إلى أن على المجتمع الدولي أن يستعد لاحتمال «السيناريو الأسوأ» في أزمة اللاجئين الروهينجا والذي يتمثل في لجوء كامل الأقلية المضطهدة من ميانمار إلى بنجلادش. ويستمر تدهور الوضع الإنساني في بنجلادش التي فر إليها نحو 389 ألفا من الروهينجا بعدما أُحرقت مئات من قراهم في ميانمار.

وقال محمد عبدي محمود مدير العمليات والأزمات في المنظمة الدولية للهجرة «علينا أن نستعد للسيناريو الأفضل، أي عدم وصول أي شخص إضافي. وعلينا في الوقت نفسه أن نكون مستعدين للسيناريو الأسوأ، أي وصول الجميع».

ويقدر عدد الروهينجا بـ1.1 مليون نسمة.

واتخذت بنجلادش إجراءات قضائية بحق مواطنين دينوا باستغلال اللاجئين بطلب نحو مئة دولار مقابل نقلهم بقوارب عبر الحدود في رحلة تكلف عادة 50 سنتا.

وقالت مؤمنة بيجوم، أم لخمسة أطفال من الروهينجا «استولى مالك القارب على آخر فلس لدينا.. نريد الذهاب إلى المخيم الآن ولكن لم يبق بحوزتنا أموال». وجلست المرأة مع أطفالها قرب طريق سريع، وباتوا غير قادرين على الوصول إلى المخيمات على بعد عشرة كيلومترات من الحدود. ... المزيد
     
 