برونزيتان للجسمي في آسيوية أساتذة السباحة

دبي (الاتحاد)

توج سباح نادي الوحدة والمنتخب الوطني عبيد الجسمي بميداليتين برونزيتين في بطولة آسيا الأولى للأساتذة التي أقيمت في اليابان، ليحقق البطل إنجازاً جديداً، جاءت البرونزية الأولى في سباق 200 متر متنوع أول أيام البطولة، وكان الجسمي قريباً من الذهبية في اليوم الثاني بسباق 50 متر فراشة، ليخسر بفارق جزء الثانية عن أول سباحين حصلا على الميداليتين الذهبية والفضية.

وأشاد سلطان السماحي، رئيس اتحاد السباحة، بما حققه عبيد الجسمي وفوزه بأول ميداليتين آسيويتين في تاريخ اللعبة ببطولة الأساتذة في اليابان، وأكد أن الاتحاد يدعم كل الأبطال ممن يرفعون علم الدولة في المحافل، وأشار إلى أن برنامج الاتحاد سينصب على بناء أبطال المستقبل ودعمهم في جميع المحافل.

وأوضح أن هذا الإنجاز في أول بطولة أساتذة يفتح آفاقاً جديدة لكل الأبطال السابقين للمشاركة، كما ثمن جهود السباح عبيد الجسمي والعمل الدؤوب للمشاركة وحرصه على النجاح، ورفع علم الدولة، والمشاركة طوال الفترة السابقة بالسباقات المحلية من أجل الحفاظ على مستواه الفني والبدني، من أجل المشاركة في بطولة الأساتذة.