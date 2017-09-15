الإمارات تؤكد دعم «الأونروا» لتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين

القاهرة، رام الله (الاتحاد، وام)

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية مع بيير كرينبول المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وذلك على هامش الدورة الـ 148 للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية. وأكد معاليه، خلال اللقاء، على دعم دولة الإمارات لـ «الأونروا». منوها بأهمية الدور الإنساني الكبير الذي تقدمه في تخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين. ويأتي اللقاء في إطار التواصل المستمر بين دولة الإمارات و«الأونروا» لتسهيل إنجاز الوكالة لمهامها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين وتحسين أحوالهم.

في غضون ذلك، أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن الدعوات التي يطلقها الاحتلال الإسرائيلي لتفكيك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» هي محاولة لإخفاء معالم الجريمة التي ارتكبت إبان النكبة عام 1948. مشددة على أنها ستتصدى للدعوات بتفكيك الوكالة ودمجها في منظمات أخرى.

ودعت اللجنة التنفيذية في بيان المجتمع الدولي إلى إنهاء الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة من خلال تسديد الالتزامات المترتبة على الدول المانحة. مطالبة الأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفع إسرائيل نحو احترام التزاماتها، كقوة قائمة بالاحتلال، بالتوقف عن انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين.

وكان بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي قد اتهم الأونروا بممارسة تحريض واسع ضد إسرائيل.. داعيا إلى تفكيكها وضم أجزاء منها إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وفي تصريحات سابقة اتهم نتنياهو الأونروا بأنها خلدت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين بدلا من حلها.