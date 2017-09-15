70 % من الرقة بقبضة «قسد» والمعركة بمراحلها الأخيرة

عواصم (وكالات)

حققت «قوات سوريا الديمقراطية» تقدماً مهماً على حساب «داعش» داخل الرقة، حيث باتت تسيطر على 70 في المئة مساحة المدينة، بحسب ما ذكر المرصد الحقوقي أمس. تزامناً مع سيطرة الجيش النظامي على كتيبة الدفاع الجوي في محيط مطار دير الزور، واستعادته محطة الضخ الأولى للمياه في المريعية، ومقرات ومراكز للتنظيم المتشدد بقرية البغيلية في الريفين الغربي والشرقي للمدينة. في الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، دك مواقع قيادة ومراكز اتصالات ومخازن أسلحة وذخيرة «لداعش» في مناطق تقع جنوب وشرق دير الزور، بـ7 صواريخ مجنحة نوع «كاليبر» انطلقت من الغواصتين «فيليكي نوفغورود» و«كولبينو» المتمركزتين في الجزء الشرقي من البحر المتوسط. من جهة أخرى، أكدت مصادر متطابقة وصول قافلة «داعش» التائهة في الصحراء شرق سوريا، إلى مراكز سيطرة التنظيم الإرهابي في دير الزور، مقابل إطلاق سراح أسير «حزب الله» أحمد معتوق، واستعادة 9 جثامين من جنود الجيش اللبناني الذين أعدمهم الإرهابيون.

وأعلن مدير المرصد رامي عبد الرحمن أمس، أن «قوات سوريا الديمقراطية» المعروفة اختصاراً بـ«قسد» وتتألف من فصائل كردية وعربية «تمكنت من السيطرة على حي الثكنة وسط مدينة الرقة بعد معارك عنيفة ضد التنظيم الإرهابي وغارات مكثفة من التحالف الدولي». ووفقاً للمرصد، دفعت المعارك «المدنيين للنزوح من حي الثكنة إلى حي البدو المجاور والمناطق الواقعة تحت سيطرة «داعش» في القسم الشمالي من المدينة. وبذلك، باتت «قسد» تسيطر على 70 في المئة من مساحة مدينة الرقة معقل التنظيم الإرهابي الرئيس في سوريا. وتخوض هذه القوات منذ يونيو الماضي، وبدعم التحالف الدولي، معارك عنيفة داخل مدينة الرقة لطرد مقاتلي «داعش» منها. ودفعت المعارك والضربات الجوية داخل المدينة، عشرات آلاف المدنيين إلى الفرار. وتقدر الأمم المتحدة أن نحو 25 ألفاً ما زالوا محاصرين داخل أحياء سيطرة «الدواعش»، لكن المرصد يقول إن عدد المدنيين العالقين أقل من 10 آلاف بعد فرار كثيرين مع تقدم المعارك.

وأعرب عبد الرحمن عن اعتقاده بأن المعركة في الرقة دخلت «مراحلها الأخيرة»، لافتاً إلى أن «إنهاء المعركة يرتبط بإرادة التحالف تحقيق ذلك باعتبار أن الطيران هو العامل الأساسي والحاسم في المعركة» ضد مقاتلي التنظيم الإرهابي الذي تراجع عددهم بالمدينة إلى «بضعة مئات» بعد مقتل عدد كبير منهم وفرار آخرين من المعارك. وأشار كذلك إلى وقوع «خسائر بشرية بشكل يومي في صفوف (قسد) في المعارك وجراء الألغام التي زرعها التنظيم الإرهابي، ورصاص القناصة».