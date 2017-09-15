150 قتيلاً وجريحاً بينهم إيرانيون باعتداء مزدوج جنوب العراق

بغداد (الاتحاد، وكالات)

لقي ما بين 50 إلى 60 شخصاً حتفهم، بينهم 15 إيرانياً، وأصيب 90 آخرون، باعتداء مزدوج نفذه مسلحون، استهدفوا مطعماً بأسلحة رشاشة غربي مدينة الناصرية كبرى مدن محافظة ذي قار جنوب العراق، قبل أن يتوجهوا إلى نقطة أمنية قريبة لتفجير سيارة مفخخة هناك. وسارع «داعش» لإعلان مسؤوليته عن الاعتداء الدامي، قائلاً في بيان نشرته مواقع إعلامية تابعة له: «إن انتحاريين وإنغماسيين، استهدفوا مطعماً ونقطة تفتيش ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى». في الأثناء، أفاد مصدر عسكري مسؤول بانطلاق رتل من مركبات عديدة، يضم قيادات بارزة من جنسيات أجنبية في «داعش»، وعوائلهم، من مدينتي عانه وراوه بمحافظة الأنبار غرب العراق، متجهاً إلى الأراضي السورية، هرباً من المنطقة حيث يجري الجيش العراقي والقوات الأخرى، استعدادات كبيرة لتحرير المدن الغربية المحاذية للأراضي السورية.

واستهدف الاعتداء المزدوج مطعماً وحاجزاً أمنياً بمدينة الناصرية على بعد 300 كلم جنوب بغداد، مسفراً عن مقتل نحو 60 شخصاً على الأقل، بينهم 15 إيرانياً، و90 جريحاً. والاعتداء الإرهابي الذي تم بالأسلحة الرشاشة قبل تفجير سيارة مفخخة، وقع على طريق يسلكها عادة زوار إيرانيون متوجهين إلى المراقد في النجف وكربلاء. وقال معاون مدير عام صحة ذي قار، عبد الحسين الجابري: «حصيلة القتلى بلغت 52 قتيلاً و90 جريحاً»، لافتاً إلى احتمال ارتفاع عدد الوفيات بسبب وجود حالات خطيرة بين المصابين. بينما أعلن مدير عام الصحة المحافظة، جاسم الخالدي، أن 60 شخصاً قتلوا، بينهم مواطنون إيرانيون، بالاعتداء الذي وقع على الطريق السريع الرابط بين البصرة والناصرية. من جهته، قال مصدر في أجهزة الأمن العراقية: «إن عدداً من المسلحين أطلقوا النار منتصف النهار على مطعم، ثم استقلوا سيارة، وفجروا أنفسهم عند نقطة تفتيش بمحيط الناصرية».

من جانب آخر، أكد مصدر عسكري عراقي أن «معلومات استخباراتية أكدت تحرك رتل (لداعش) يضم العديد من مركبات التنظيم من مدينتي عانه وراوه بمحافظة الأنباز باتجاه الأراضي السورية». وأضاف أن الرتل، وبحسب المعلومات، يضم عدداً من القيادات البارزة من الجنسيات الأجنبية، في ضوء الاستعدادات الكبيرة التي ينفذها الجيش العراقي لتحرير المدن الغربية من قبضة التنظيم الإرهابي، مشيراً إلى أن الرتل ضم عوائل التنظيم المتطرف. وأوضح أن التنظيم الإرهابي يعيش في حالة ذعر كبيرة في مدن عانه وراوه والقائم غرب العراق، في ظل التحشيدات العسكرية العراقية، التي يرافقها طيران مكثف للتحالف الدولي والعراقي، مع مضاعفة الغارات الجوية ضد مواقع الإرهابيين.