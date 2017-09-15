بارزاني يتسلم مشروعاً دولياً «بديلاً» عن استفتاء كردستان

سرمد الطويل، وكالات (عواصم)

تصاعد التوتر بين بغداد وأربيل على خلفية الاستفتاء الخاص بانفصال إقليم كردستان لإقامة دولة كردية مستقلة عن العراق، حيث صوت مجلس النواب العراقي بالإجماع في ظل غياب النواب الكرد، أمس وبطلب من رئيس الوزراء حيدر العبادي، على إقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم المؤيد لمشاركة المدينة المتنازع عليها، في الاقتراع المقرر تنظيمه في 25 سبتمبر الحالي. وأعلنت كتلة «كركوك المتآخية» بمجلس المحافظة أمس، أن المجلس لن يلتزم بالقرار الصادر عن البرلمان الاتحادي تجاه المحافظ، بينما رفضت رئاسة كردستان العراق، بشدة قرار إقصاء كريم، قائلة «مرة أخرى البرلمان العراقي يخرق الشراكة والدستور والتوافق، ويعود إلى مبدأ الأغلبية والأكثرية.. رئاسة الإقليم وشعب كردستان وجماهير محافظة كركوك لن يقبلوا به بأي طريقة». وفيما يستعد برلمان كردستان العراق، المعلقة مهماته منذ أكثر من عامين، للتصويت اليوم على مسألة الاستفتاء المرتقب لإعطاء إطار شرعي له، تسلم رئيس الإقليم مسعود بارزاني، «مشروعاً بديلاً» عن الاستفتاء من ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والأمم المتحدة، مبدياً ترحيبه بإجراء «حوار بناء»، مع تأكيد عزمه بحث الموضوع مع القيادة السياسية الكردية لإعلان موقفها قريباً.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان مساء أمس، إن بارزاني استقبل وفداً رفيع المستوى من التحالف الدولي مؤلفاً من ممثل الرئيس الأميركي بريت ماكجورك، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، والسفير الأميركي ببغداد دوجلاس سيليمان، والسفير البريطاني فرانك بيكر والوفد المرافق لهم». وأضافت الرئاسة أن «الجانبين بحثا مواضيع بينها قضية الاستفتاء» لافتة إلى أن «الوفد قدم مشروعاً بديلاً لإجراء الاستفتاء، وأن بارزاني تسلم البديل ورحب بإجراء الحوار البناء» دون الكشف عن فحوى المشروع. ووفقاً للبيان، أكد بارزاني أن «الاستفتاء والبديل المقترح ليسا قراري الشخصي وسيتم بحث الموضوع مع القيادة السياسية الكردية وسنعلن موقفنا بصدد الموضوع قريباً». وكان ماكجورك قد وصل أمس الأول إلى إقليم كردستان، وعقد فور وصوله اجتماعاً مع هيرو إبراهيم عقيلة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني في السليمانية.

وإزاء قرار مجلس النواب العراقي إقالة محافظ كركوك الذي ينتمي لحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة الرئيس السابق طالباني، لدعمه مشاركة المدينة المتنازع عليها في الاستفتاء، ندد بارزاني بتصويت على تنحية نجم الدين كريم الذي جرى في غياب النواب الأكراد، قائلاً إن «الإقليم لا يهدد أي جهة من أجل إجراء استفتاء الاستقلال»، وحذر من التعدي على كردستان». وقال بارزاني خلال حفل بمدينة زاخو تأييداً للاستفتاء، «إن معاداة الكرد تزداد يوماً بعد آخر. نحن لا نريد إراقة قطرة دماء واحدة أو نهدد أحداً. ولكن من يريد أن يجرب حظه في محاربة الكرد فالميدان مفتوح وليجرب». وتابع الزعيم الكردي «إن حرق الأعلام ليس من شيمنا وأخلاقنا. وأن بعضهم يتبجح بحضارة عمرها آلاف السنين وما هم إلا مافيات. فأصحاب الألسنة السليطة في بغداد لايزال خبز وماء كردستان ببطنهم».

من جهته، أكد كريم بعد ساعات من صدور قرار إقالته، أنه سيبقى في منصبه محافظاً لكركوك الغنية بالنفط، التي تتنازع السيادة عليها، الحكومة المركزية ببغداد، وسلطات إقليم كردستان في أربيل، مضيفاً أن «الاستفتاء سيمضي كما هو مقرر». وجاء التصويت بناء على مادة من قانون المحافظات العراقية تخول رئيس الحكومة طلب إقالة المحافظ إذا ما ارتكب واحدة من 4 مخالفات هي الإهمال والتقصير المتعمدين في أداء الواجب أو عدم النزاهة أو التسبب بهدر المال العام أو فقدان أحد شروط العضوية. وسيطرت قوات البيشمركة الكردية عملياً على محافظة كركوك بعد انهيار الجيش العراقي أمام «داعش» منتصف 2014، وتقوم حكومة إقليم كردستان التي استولت على آبار النفطية، بالتصدير لحسابها الخاص. وأمس الأول، رفض البرلمان الاتحادي في بغداد، إجراء الاستفتاء في كردستان، بواسطة تصويت برفع الأيدي، معتبراً الخطوة «غير دستورية وغير قانونية وتهدد وحدة الأراضي العراقية».

وفي وقت سابق أمس، حذر هوشيار زيباري المستشار المقرب من بارزاني أنه «ليس من حق» البرلمان العراقي إقالة محافظ كركوك لأنه «يشغل منصبه بالانتخاب وإن مجلس المحافظة هو الهيئة الوحيدة المخولة بإقالته»، مضيفاً أن القرار سيدفع بشدة باتجاه الاستفتاء. ووسط التجاذبات الداخلية، رحبت تركيا أمس، برفض البرلمان العراقي إجراء الاستفتاء لاستقلال الأكراد، قائلة على لسان بكر بوزداج نائب رئيس الوزراء «قرار بارزاني بإجراء الاستفتاء خطأ تاريخي. أنقرة ستتبع سياسات تقوم على وحدة أراضي العراق». وأضاف «يجب إلغاء استفتاء شمال العراق، وإذا لم يحدث سيكون لذلك ثمن وعقاب».