«الهيئة» تبحث التعاون مع «الشارقة الرياضي»

الشارقة (الاتحاد)

أكد خالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة أهمية الدور الكبير الذي يقوم به مجلس الشارقة الرياضي وبصمته على مستوى تطوير الرياضة بشكل عام في الإمارة واهتمام الهيئة العامة للرياضة بما يقوم به من عمل كبير، مشدداً في لقائه مع عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي أن دور المجلس محوري ومهم في الإشراف على المنظومة الرياضية بالإمارة، وبحث الجانبان خلال اللقاء تعزيز التعاون.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للرياضة تحمل على عاتقها آمالاً وطموحات كبيرة لدى جميع أبناء الشارع الرياضي، والهيئة تعمل بقوة من أجل تجسيد تلك الآمال والطموحات إلى واقع عملي، وجعل القطاع الرياضي متطوراً أسوة بباقي القطاعات، وأن تكون الهيئة على مقربة من كل الملفات الرياضية في المجالس الرياضية ومن ضمنها مجلس الشارقة الرياضي.

وشدد على ضرورة تعزيز التواصل مع كل المجالس الرياضية في إطار القاسم المشترك من أجل رفعة الرياضة الإماراتية في كل النواحي ومختلف الجوانب والقطاعات، مشيداً ببصمة مجلس الشارقة الرياضي في الإنجازات الرياضية التي تتحقق على مستوى الرياضة في الإمارة الباسمة.

وثمن عيسى هلال الحزامي الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة على المستوى العام في ساحة الرياضة، مؤكداً أن المجلس بدوره يولي أهمية كبيرة للتعاون مع الهيئة العامة للرياضة نحو مستقبل مشرق للرياضة الإماراتية، وتأهيل الرياضيين ورفع سقف طموحاتهم في المحافل الإقليمية والقارية والعالمية، وأشار إلى أن خطط الهيئة تجد كل المساندة من المجلس وصولا نحو الأهداف المشتركة بما يمضي باتجاه ومصلحة الرياضة بشكل عام وعلى مستوى إمارة الشارقة.