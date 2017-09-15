ليبيا: ترحيل 170 مهاجراً سودانياً

معيتيقة، برلي (رويترز، وكالات)

أعادت السلطات الليبية طواعية أول مجموعة مهاجرين غير شرعيين سودانيين وعددهم نحو 170 مهاجراً إلى وطنهم أمس الخميس. وقال حسني أبو عيانة مسؤول الإعلام بأحد مراكز الإيواء «نفذنا عودة طوعية لعدد 170 مهاجراً غير شرعي من الجنسية السودانية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة. وهذه أول رحلة للمهاجرين غير الشرعيين السودانيين. تم ترحيلهم الى الخرطوم من مطار معيتيقة في طائرة خاصة وفرتها المنظمة».

وينقل خفر السواحل الليبي من يتم إنقاذهم من الغرق أو اعتراضهم في عرض البحر المتوسط إلى مراكز إيواء في أنحاء ليبيا. لكن كثيرا من تلك المراكز صار مكتظا بالمهاجرين ولم تعد به أماكن شاغرة لاستقبال مزيد من المهاجرين وخصوصاً خلال شهور فصل الصيف. لكن المنظمة الدولية للهجرة توفر خياراً للعودة الطوعية، لمن يرغب من هؤلاء المهاجرين، إلى أوطانهم وتُسّير رحلتين أسبوعيا عبر طائرات خاصة إلى مقاصد مختلفة في أفريقيا بعد إصدار وثائق السفر اللازمة لهم. ويجري منظمو برنامج العودة الطوعية اتصالات تستمر لأسابيع مع سفارات الدول التي يوجد مهاجرون من مواطنيها في ليبيا، ومعظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء وغرب أفريقيا، من أجل تيسير عودتهم. وعاد مئات المهاجرين غير الشرعيين إلى أوطانهم في إطار هذا البرنامج.

من ناحية أخرى أعلن الجيش الألماني (بوندسفير) أمس أن سفينة حربية تابعة له تمكنت أمس الأول الأربعاء من إنقاذ 134 لاجئا على بعد 40 كيلومتراً من السواحل الليبية. وقال الجيش في بيان إن مهمة حماية حدود الاتحاد الأوروبي (صوفيا) أوكلت للسفينة الحربية الألمانية (مكلنبروغ فوربومرن) مهمة إنقاذ اللجئين البالغ عددهم 134 ، بينهم 22 امرأة وأربع حوامل و17 طفلا وقاصراً ونقلهم إلى ميناء (اوغوستا) الإيطالي.

وتشارك البحرية الألمانية منذ عام 2015 في مهمة حماية حدود الاتحاد الأوروبي (صوفيا) وتمكنت وفقاً لمصادرها الخاصة منذ ذلك الحين من إنقاذ 21492 مهاجراً. وكانت وكالة (فرونتكس) التابعة للاتحاد الأوروبي والمختصة أيضاً بحماية الحدود الأوروبية أعلنت مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في إعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين ينطلقون في رحلتهم نحو اليابسة الإيطالية من ليبيا.