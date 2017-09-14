القوات الجوية السعودية والمصرية تنفذان التدريب المشترك «فيصل 11»

القاهرة (وكالات)

تنفذ عناصر من القوات الجوية المصرية والسلاح الجوي الملكي السعودي التدريب الجوي المشترك «فيصل 11»، والذي تستضيفه مصر ويستمر لعدة أيام. ويشارك في التدريب تشكيلات من أحدث المقاتلات متعددة المهام لكلا الجانبين، ويشتمل على تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات التدريبية التي تشتمل على إدارة أعمال القتال الجوي المشترك باستخدام أحدث التكتيكات وأساليب القتال الجوي الحديثة.

ويأتي التدريب المشترك «فيصل 11 » امتداداً لسلسلة من التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين، والذي يهدف إلى تبادل الخبرات التدريبية والمفاهيم القتالية بين القوات المشاركة، ويعكس مستوى الكفاءة القتالية للقوات الجوية لكلا البلدين الشقيقين، كما يؤكد عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المشترك والقدرة على التخطيط والتنفيذ للمهام بنحو يدعم ركائز العمل العربي وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة.