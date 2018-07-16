8 لاعبين يمثلون منتخب الطاولة في «غرب آسيا»

دبي (الاتحاد)

تغادر بعثة المنتخب الوطني للطاولة اليوم إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في بطولة غرب آسيا للفردي والزوجي التي تنطلق غداً، ويتكون الوفد من 8 لاعبين، هم: راشد محمد وفيصل عباس للرجال، عبد الله البلوشي، صلاح الدين عبد الحميد وعيسى إبراهيم للشباب، محمد محمود، عبد الله يوسف ومحمد صادق للناشئين، ويرافق اللاعبين المدربان شاو لي ودانيل أوكونيل، ويترأس الوفد عبد الرحمن المنهالي المدير المالي وعضو مجلس إدارة الاتحاد.

وصرح أحمد البحر، مدير المنتخبات الوطنية، أن جدول مشاركات المنتخبات مزدحم للغاية هذا الصيف، حيث يعود من الأردن 30 يوليو الجاري، ليغادر في اليوم التالي مباشرة إلى الصين في معسكر إعداد لمدة عشرة أيام للمشاركة في بطولة آسيا للشباب والناشئين في ميانمار من 13 إلى 19 أغسطس المقبل، وقد تأهل المنتخب الوطني للشباب للمشاركة في البطولة بعد حصوله على المركز الثاني في بطولة غرب آسيا التي أقيمت مارس الماضي، وبعد العودة من ميانمار بيومين يغادر اللاعبون صلاح الدين عبد الحميد، عبد الله البلوشي وعيسى إبراهيم إلى جاكرتا للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، حيث اختارت اللجنة الأولمبية الوطنية اللاعبين الثلاثة للمشاركة في الدورة بناء على نتائجهم المتميزة على الصعيدين المحلي والدولي.

وكان المنتخب انتظم في معسكر داخلي بصالة نادي شباب الأهلي دبي منذ مطلع الشهر الجاري، وصرح عبدالرحمن المنهالي بأن اللاعبين والجهاز الفني لديهم ثقة كبيرة في حصول الفريق على عدد من الميداليات يزيد من الإنجازات الجيدة التي حققتها المنتخبات الوطنية على الصعيد الإقليمي هذا العام.