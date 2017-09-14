البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه مكافحة الإرهاب

احمد شعبان (القاهرة)

دعا البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه مكافحة التطرف والإرهاب، ووضع الآليات والأسس التي تحد من هذه الظاهرة التي باتت تمثل خطراً يهدد أمن واستقرار شعوب العالم، ومدخلاً للصراعات والحروب. جاء ذلك في بيان أصدره البرلمان العربي أمس بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية.

وشدد البرلمان العربي على أن الاحتفال باليوم العالي للديمقراطية لعام 2017م تحت شعار «الديمقراطية ومنع الصراعات»، جاء موفقاً بدرجة كبيرة، في ظل الظروف الدولية والإقليمية بالغة التعقيد التي يواجهها العالم، في ضوء تنامي الجماعات والكيانات الإرهابية، التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار العديد من دول وشعوب العالم، ومنها منطقتنا العربية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم مشكلة اللاجئين، وأسفر عن مقتل وتشريد ونزوح أعداد كبيرة من المواطنين خارج بلدانهم.

وأكد البرلمان العربي ضرورة التضامن الدولي لمواجهة هذه المحاولات البائسة للنيل من تماسك النسيج الاجتماعي للدول والشعوب، والحرص على إعلاء ثقافة التسامح والحوار السلمي، بوصفهما ركنين أساسيين في المواثيق والعهود الدولية كافة. وقال البيان: «إننا في عالمنا العربي، ومن خلال البرلمان العربي، إذ نبذل كل الجهود من أجل مكافحة التطرّف والإرهاب بكل أشكاله»، مشدداً على أن التعاون العالمي من أجل بناء جسور للتواصل والتفاعل الإنساني في إطار من الحوار والتفاهم هو السبيل الأنجع لحل الكثير من الأزمات العالقة والمزمنة، والتي تولد شعوراً بالظلم واليأس، وتدفع في اتجاه العنف والتطرف.

وثمن البرلمان العربي الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي تقوم بها الدول العربية لمحاربة التطرّف والإرهاب، وفِى مقدمتها إنشاء المملكة العربية السعودية للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، والذي انضمت له حتى الآن (41) دولة عربية وإسلامية، وإنشاء المركز العالمي لمكافحة التطرّف والإرهاب في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. كما ثمن مشاركة عدد من الدول العربية في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي، مشيدين بالانتصارات التي حققتها دولة العراق على هذا التنظيم المجرم وطرده من معظم المدن العراقية.

وأشاد البرلمان العربي عالياً بالاهتمام الذي توليه البرلمانات العربية والإقليمية والدولية والاتحاد البرلماني الدولي بتعزيز أسس الديمقراطية، وإعلاء قيم التسامح، القادرة على التخفيف من حدة النزاعات من خلال الوساطة والحوار. ورأى البرلمان العربي أن الاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية تحت شعار الديمقراطية ومنع الصراعات، يمثل فرصة لمطالبة المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب العدل والحق، في قضية العرب الأولى فلسطين، استناداً إلى مبادئ الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967م، وعاصمتها مدينة القدس الشرقية.

وأكد البرلمان العربي في اليوم العالمي للديمقراطية حرصه على تحقيق غايات وأهداف وقيم الديمقراطية والشورى، انطلاقاً من نظامه الأساسي الذي أكد أن إنشاء البرلمان العربي جاء استجابة لتطلعات الأمة العربية لإقامة فضاء يعتمد الشورى والديمقراطية اختياراً ومنهجاً، ويكون أداةً للحوار والقرار، وقوة دفع شعبية لمنظومة العمل العربي المشترك، وتأكيداً لمبدأ توسيع المشاركة السياسية كأساس للتطور الديمقراطي في البلدان العربية، وتوثيق الروابط بين شعوبها.