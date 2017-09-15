الإمارات: التنمية حق من حقوق الإنسان

جنيف (وام)

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن سياستها للتنمية لها وجه إنساني يضع الإنسان واحتياجاته الأساسية في صميم اهتماماتها، باعتبار ذلك حقوقا مكتسبة تكفلها مختلف القوانين الداخلية وعلى رأسها دستور الدولة. وعلى المستوى الدولي.. اعتبرت الإمارات أن الحق في التنمية لا يأخذ معناه الحقيقي إلا من خلال اعتماد وتطوير سياسيات تقوم على مبدأ التعاون الحقيقي الخالي من أي شرط أو توجيه مسبق بالنسبة للدولة المتلقية حفاظا في المقام الأول على الجانب الإنساني للمساعدة المقدمة واحتراما لسيادة الدولة المستفيدة.

جاء ذلك في كلمتها أمام الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان وفي إطار الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية والتي ألقاها عبيد سالم الزعابي مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف. وأشار الزعابي - في مستهل كلمته - إلى انضمام الإمارات إلى ما جاء في كلمتي المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي مرحبا بسعد الفرارجي المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية.. معربا له عن شكره وتقديره على عرضه القيم الذي تقدم به أمام المجلس.

كما عبر عن الارتياح للمكانة التي يخصصها مجلس حقوق الإنسان لمسألة الحق في التنمية انطلاقا من القناعة بأن التنمية في حد ذاتها حق من حقوق الإنسان يشمل التمكين والحرية والمساواة والحكم الرشيد والمشاركة في الحياة العامة وغيرها من الحقوق التي تساهم في ازدهار الأفراد. وأكد أن مجموعة المعايير التوجيهية التي عرضها الفريق العامل المعني بالحق في التنمية في شهر فبراير 2016 تعتبر بمثابة خريطة الطريق لضمان التنفيذ التدريجي للحق في التنمية لفائدة العديد من الدول النامية.

وفي هذا السياق.. عبر الزعابي عن الأسف إزاء الموقف المتحفظ للدول المتقدمة على الإعلان عن الحق في التنمية لعام 1986 وعدم تعاونها المبدئي لتنفيذ مجموعة المعايير المذكورة أو ربط تعاونها بمفاهيم ذات البعد السياسي أو الاقتصادي لمصالح خفية أوأغراض ضيقة. وأكد أنه من الخطأ اعتبار الحق في التنمية مسألة تخص الدول النامية أو الفقيرة لوحدها لأن الواقع يظهر ويثبت وجود أفراد وعائلات وقرى بكاملها تعاني من فقدان أبسط الضروريات اليومية في العديد من الدول المتقدمة اقتصاديا وهي تشهد ارتفاعا في البطالة نتيجة الأزمات المالية المتكررة وانتشار الفقر وتفشي أمراض من جديد بعد أن تم القضاء عليها في السابق وغيرها من توسع لنطاق الفقر إلى مجالات التغذية والسكن وإلى غير ذلك من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا الصدد.. شدد الزعابي على أن الحق في التنمية في مفهومه الواسع كحق جماعي يهدف إلى محو هذه الفوارق أو على الأقل التخفيف من حدتها حتى لا يستثنى أي واحد وفقا لشعار الأمم المتحدة «أن لا يخلف الركب أحدا وراءه». وفي ختام كلمته.. أكد الزعابي أن سياسة التنمية في دولة الإمارات لها وجه إنساني، تضع في صميم اهتماماتها الإنسان واحتياجاته الأساسية باعتبارها حقوقا مكتسبة تكفلها مختلف القوانين الداخلية وعلى رأسها دستور الدولة.. مضيفا أنه - وعلى المستوى الدولي - فإن دولة الإمارات تعتبر أن الحق في التنمية لا يأخذ معناه الحقيقي إلا من خلال اعتماد وتطوير سياسيات تقوم على مبدأ التعاون الحقيقي الخالي من أي شرط أو توجيه مسبق بالنسبة للدولة المتلقية حفاظا في المقام الأول على الجانب الإنساني للمساعدة المقدمة واحتراما لسيادة الدولة المستفيدة. يشار إلى أن الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان تنعقد في جنيف في الفترة من 11 إلى 29 سبتمبر الجاري.