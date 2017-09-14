ضبط 7 عناصر إرهابية بينهم قيادات في الوضيع

بسام عبدالسلام(عدن)

أعلنت السلطات الأمنية والعسكرية في محافظة أبين عن ضبط 7 عناصر من تنظيم القاعدة بينهم قيادات ميدانية عقب مداهمة أحد المنازل في ضواحي الوضيع والذي تستخدمه العناصر الإرهابية كمعمل لصناعة العبوات الناسفة والسيارات المفخخة. وقال قائد اللواء الأول «دعم وإسناد» العميد منير أبو اليمامة في تصريح إن حملة أمنية واسعة تم إطلاقها بمديرية الوضيع ومناطق موجان وضاضة والسواد لتعقب فلول تنظيم القاعدة، موضحاً أن القوات حاصرت منزل القيادي في القاعدة يدعى أبو علي السعدي المستخدم من قبل التنظيم كمعمل لصناعة المتفجرات في منطقة «ضاضة».

وأضاف، أن القوات الأمنية تمكنت من ضبط 3 من القيادات الميدانية في التنظيم الإرهابي عقب تنفيذهم هجوماً على قوات أمنية كانت تمر في مفرق عكد القريب من الوضيع، مضيفاً أن أحد القيادات الإرهابية المضبوطة كان ضمن خلية إرهابية في مديرية المنصورة في عدن وتمكن من الفرار إلى أبين والاختباء فيها إلى أن تم القبض عليه. وأكد الأجهزة الأمنية أن الحملة العسكرية في أبين مستمرة وستشمل مناطق الوضيع ومودية والمحفد لتطهيرها من العناصر الإرهابية وحتى عودة الأمن والاستقرار في المحافظة، مقدمة الشكر والتقدير إلى دول التحالف العربي على دعمهم المتواصل من أجل محاربة الإرهاب والتطرف في المحافظات الجنوبية المحررة. في غضون ذلك واصلت وحدات من قوات الحزام الأمني ولواء أول دعم إسناد انتشارها في مديرية الوضيع ومناطق مجاوره لها لتعقب العناصر الإرهابية التي لاذت بالفرار عقب دخول القوات إلى المديرية. وأكد مسؤولون عسكريون وأمنيون أن الحملة العسكرية في أبين يتم تنفيذها تحت غطاء جوي من مقاتلات التحالف، وسوف تستمر في تعقب الخلايا الإرهابية في المناطق الوسطى بأبين، لافتاً إلى أن غارات جوية استهدفت مواقع في ضواحي الوضيع وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من العناصر الإرهابية.

وأضافوا أن الحملة التي أطلقت الأربعاء الماضي أجبرت معظم قيادات التنظيم في أبين على الفرار إلى المنطقة واتجهوا نحو مديرية المحفد المجاورة وهي معقل رئيس لتنظيم القاعدة وتقع على الحدود بين أبين وشبوة. وجهزت السلطات الأمنية في أبين خلال الأشهر الماضية قوة أمنية بمساندة قوات التحالف العربي وفي مقدمتهم دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل المشاركة في العمليات العسكرية الرامية لمحاربة الإرهاب في المحافظات المحررة وتأمينها. في غضون ذلك أفشلت وحدات من اللواء 103 مشاة هجوماً إرهابياً بعبوة ناسفة تم زرعها في محيط المعسكر المتمركز في منطقة جحين بضواحي مديرية لودر. وأضاف مصدر عسكري في اللواء أن العناصر الإرهابية زرعت عبوة بالقرب من أحد آبار المياه التي تغذي المعسكر ، لافتاً إلى أن متخصصين في التعامل مع المتفجرات تمكنوا من تفكيك العبوة الناسفة عقب تأمين المنطقة.