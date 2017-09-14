رصد 130 انتهاكاً ضد الصحفيين بيد ميليشيات الحوثي وصالح

جنيف (وكالات)

دانت نقابة الصحفيين اليمنيين انتهاكات الميليشيات الحوثية وحليفها الرئيس المخلوع صالح بحق الصحافيين وقطاع الإعلام.

وفي تقريرها على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف كشفت النقابة عن أن الخروق طالت أكثر من 200 صحفي ومؤسسة إعلامية، داعية إلى الإفراج عن الصحافيين الموقوفين. ووثق التقرير 130 انتهاكاً مارسه الانقلابيون الحوثيون وحليفهم صالح بحق الصحفيين خلال النصف الأول من العام الجاري بزيادة 30 حالة عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وأوضح التقرير أن وضع «الحريات الإعلامية» في اليمن في مستوى حرج وتحيط به مخاطر الاستهداف.

وتراوحت الانتهاكات ما بين تهديد وإيقاف عن العمل، وتعذيب وشروع بالقتل، وقرصنة مواقع إخبارية، ومصادرة مقتنيات الصحافيين وممتلكاتهم ومحاكمتهم وترويعهم.

وطالت هذه الانتهاكات 195 صحفيا ومؤسسة إعلامية.

ودعت النقابة مجلس حقوق الإنسان إلى التدخل لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين والمخفيين قسراً في سجون الميليشيات.

ورصد تقرير آخر للتحالف اليمني أكثر من 55 ألف حالة انتهاك في 20 محافظة في الفترة ذاتها، وأبرز التقرير أن أهم الانتهاكات وقعت بحق النساء والأطفال والشيوخ حيث سجلت نحو 33 ألف حالة، فضلاً عن اختطاف الميليشيات لأكثر من 2500 من معارضيها وإخفاء نحو 500 آخرين قسراً، وكذا المعاملة السيئة للمختطفين الذين قضى بعضهم تحت التعذيب.