«سباحة التراث» تستعد للموسم الجديد

الشارقة (الاتحاد)

تتواصل تدريبات فريق السباحة بنادي تراث الإمارات استعداداً للمرحلة المقبلة، بإشراف أحمد الحوسني رئيس قسم الأنشطة المتخصصة، وراشد الرميثي مشرف شعبة السباحة، ومدربي الفريق عبدالكريم أسعد عبد الله ومحمد أسعد عبدالله وإبراهيم جاسم المهيري.

وقال أحمد الحوسني إن شعبة السباحة شرعت في تسجيل الطلبة الراغبين في الانضمام للفريق ممن تتراوح أعمارهم بين 8 إلى 10 سنوات، مبدياً رضاه عن سير الإعداد، وأشار إلى أن برنامج التدريب يتواصل من الأحد إلى الخميس أسبوعيا، وينفذ على فترتين، الأولى للتعليم واكتشاف الموهوبين من المبتدئين ليواصلوا تدريبهم مع الفريق الأساسي، الذي خصصت له الفترة الثانية من البرنامج وتشمل تمرينات تقوية العضلات ثم تدريبات خاصة في المسبح.