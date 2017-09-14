الانقلابيون يهددون إعلامييهم بالطرد والاعتقال

صنعاء (الاتحاد)
هدد الانقلابيون في اليمن أمس الصحفيين والإعلاميين والناشطين البارزين التابعين لهم بالطرد أو السجن في حال استمروا بنشر الخلافات الداخلية بين طرفي الانقلاب، جماعة الحوثي المسلحة وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه المخلوع علي صالح.
واجتمع رئيس المجلس الانقلابي الحاكم في صنعاء، صالح الصماد، صباح أمس، بالقيادات الإعلامية لحزب «المؤتمر» وجماعة الحوثي، بحضور رئيسي جهازي المخابرات (الأمن السياسي والأمن القومي) الخاضعين لهيمنة الميليشيا في العاصمة اليمنية.
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وقال الصماد، إن الخلافات الحالية بين المكونين (جماعة الحوثي وحزب صالح) سيتم حلها داخلياً في إطار الاتفاق الثنائي بينهما وبعيداً عن وسائل الإعلام التابعة لهما. وقال مسؤولون إعلاميون حوثيون وآخرون حضروا اللقاء، إنه تم تهديدهم بالطرد من المكونين والسجن إذا لم يلتزموا بالتوجيهات الصادرة غداة محادثات مباشرة بين صالح والحوثي جرت عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لتهدئة الاحتقان بين الحليفين بعد أسابيع من التوتر على خلفية اتهامات متبادلة بالخيانة والفساد.
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ولم يتضح بعد ما إذا كانت دوافع اعتزال صالح للحياة الاجتماعية مرتبطة بضغوط كبيرة من حلفائه المتمردين الحوثيين، أو إجراءات أمنية مشددة في ظل التوتر الكبير بين طرفي الانقلاب في صنعاء حيث يسود القلق أجواء المدينة خوفاً من اندلاع صراع مسلح بين الطرفين.