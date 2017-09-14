«التحالف» يقصف أهدافاً للحوثيين شمال اليمن

عقيل الحلالي (صنعاء)

شن التحالف العربي في اليمن أمس غارات جوية على مواقع لميليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء ومناطق أخرى شمال البلاد. وشن طيران التحالف غارتين على موقع للميليشيات في جبل عطان الواقع جنوب غرب المدينة وعلى موقع آخر للميليشيات في منطقة محلي ببلدة نهم القريبة من صنعاء.ودمرت ضربة جوية موقعاً عسكرياً جبلياً يطل على مدينة عمران الواقعة شمال صنعاء. كما استهدفت نحو سبع غارات جوية مواقع متفرقة لميليشيات الحوثي وحلفائها في مدينتي حرض وميدي الحدوديتين مع السعودية . وتزامن القصف مع استمرار المواجهات المتقطعة بين الميليشيات والقوات الحكومية. كما قصفت مقاتلة تابعة للتحالف موقعاً للميليشيات في جبال كهبوب على الحدود بين محافظتي تعز ولحج (جنوب)، في حين تواصلت المعارك في مناطق عدة بالجبهة الساحلية غرب محافظة تعز .

وأفاد مصدر عسكري يمني باندلاع اشتباكات بين قوات موالية للمخلوع صالح وميليشيات الحوثي في نقطة الرمادة غرب مدينة تعز المنكوبة جراء استمرار الحرب التي فجرها طرفا الانقلاب في أبريل 2015. وأغار الطيران العربي صباح أمس على مركز للميليشيات في بلدة بيحان العليا شمال غرب محافظة شبوة (جنوب شرق). وقال مصدر محلي، إن القصف استهدف موقعاً داخل المقر السابق للواء 19 مشاة الذي احتله الحوثيون نهاية 2015.

وقتل ثمانية متمردين حوثيين وجرح 12 آخرون أمس، باشتباكات مع قوات الجيش الوطني في بلدة باقم شمال محافظة صعدة معقل الحوثيين أقصى شمال البلاد. وذكر بيان للجيش اليمني أن مواجهات عنيفة اندلعت صباح أمس في بلدة باقم بعد أن حاول متمردو الحوثي التقدم صوب مواقع للجيش ففي جبل سبحطل شمال البلدة المتاخمة للسعودية، مؤكداً أن المواجهات انتهت بدحر الميليشيات ومصرع وجرح 20 من عناصرها. وقصفت مدفعية الجيش الوطني مواقع وتجمعات للميليشيات الانقلابية في منطقة الساقية بمحافظة الجوف (شمال شرق) التي شهدت عدداً من جبهات القتال فيها اشتباكات متقطعة دون إحراز تقدم لأي طرف.

الرياض (وام)

أعلنت قيادة تحالف إعادة الشرعية في اليمن استشهاد طيار سعودي أثناء عملية ضد تنظيم القاعدة في اليمن. وقال المتحدث الرسمي لقوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، «إنه في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء أمس الأول، سقطت طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية بسبب عطل فني في منطقة «أبين» في اليمن أثناء تأديتها لإحدى المهام العملياتية لمساندة ودعم الحرب ضد تنظيم القاعدة الإرهابي وقد نتج عن ذلك استشهاد المقدم الطيار الركن مهنا بن سعد البيز». وأضاف المالكي «تتقدم قيادة القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل بأحر التعازي وأصدق المواساة لذوي الشهيد».