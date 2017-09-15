«الهلال» تدعم تنفيذ مشروع مياه حيوي في حضرموت

حضرموت ، عدن (وام ، الاتحاد)

أبرمت «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي» أمس، اتفاقية مشروع توريد مضخات وأنابيب لربط بئرين إرتوازيين في حقل مياه العضيبة بمديرية غيل باوزير بمحافظة حضرموت بخط تجميع المياه وإدخالها في الخدمة والإنتاجية.

وقع الاتفاقية عبدالعزيز الجابري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت والمهندس وهيب غانم رئيس مؤسسة المياه والصرف الصحي بساحل حضرموت بحضور أحمد البلوشي نائب فريق الهلال.

نصت الاتفاقية على تنفيذ تمديدات وحفريات وربط الآبار بخزان المياه في المنطقة وتأهيل الشبكات الداخلية وتركيب محطات الضخ وإنشاء شبكات مياه إلى جانب إعداد المواقع من محطات ضخ وخزانات.وعقب التوقيع أكد رئيس فريق الهلال الإماراتي في حضرموت عبدالعزيز الجابري أهمية استكمال المرحلة الأخيرة لربط البئرين بخط تجميع المياه لإدخالها في الخدمة والإنتاجية وذلك من أجل تحسين وضع المياه وتعزيزها بمناطق غيل باوزير.

ولفت إلى أن المشروع يأتي تجسيدا للاهتمام الذي تولية دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة لتحسين الأوضاع الإنسانية بصورة عامة، وتعزيزا للمبادرات التي تضطلع بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لتخفيف معاناتهم السكان ودعم مشاريع البنية التحتية لمواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها.

من جانبه عبر مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بساحل حضرموت عن جزيل شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا على ما تقوم به من مشاريع لدعم البنية التحتية والخدمية والإغاثية.. ونوه بجهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لتنفيذ مشاريع حيوية، وتخفيف معاناة المواطنين بمحافظة حضرموت، لافتاً إلى أهمية المشروع الكبيرة، نظرا لعدد الفئات المستفيدة منه في ظل خطورة الوضع المائي في مديرية غيل باوزير.

إلى ذلك، أكد جيمي ماكغولدريك، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، أن الفترة القادمة ستشهد تنسيقاً مع التحالف العربي وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي من أجل تعزيز العمل الإنساني في عموم المحافظات اليمنية. وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في مطار عدن قبيل مغادرته أمس، أن الأوضاع الإنسانية في اليمن تزداد صعوبة في ظل استمرار الحرب، مؤكداً أن هناك جهوداً إنسانية سيتم العمل عليها، بالتنسيق مع التحالف العربي، خصوصاً مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، من أجل توسيع العمل الإنساني والإغاثي لرفع المعاناة عن المدنيين، مشيداً بالجهود الإنسانية التي تبذلها الهيئة في اليمن، خصوصاً في المناطق المحررة.

وأشار إلى عدم دقة الأرقام التي يتم تداولها في وسائل الإعلام المختلفة بشأن الكوليرا وجانب الأمن الغذائي، موضحاً أن هناك جهوداً ستبذل في هذا الجانب، عبر فريق إعلامي أجنبي سيزور اليمن، لنقل الصورة الصحيحة عن الأوضاع الإنسانية التي تعيشها البلد جراء الحرب المستمرة. ودعا إلى سرعة حل القضايا المتعقلة بأزمة السيولة المالية، وصرف المرتبات المتأخرة من أجل التخفيف من الأعباء الاقتصادية.