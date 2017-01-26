«أتش تي سي» تطلق سلسلة الهواتف الذكية الجديدة «U»

دبي (الاتحاد)
كشفت إتش تي سي، عن فئة الهواتف الجديدة، والتي أطلقت عليها اسم HTC U عبر حدث أقامته الشركة في دبي مؤخراً، وبحضور تشيالين تشانج، رئيس قطاع الهواتف الذكية والأجهزة المتصلة في شركة HTC. وتقدم هذه الفئة الجديدة للمستخدمين هاتفين جديدين، الأول HTC U Ultra المزود بشاشة 5.7 بوصة والثاني HTC U Play المزود بشاشة 5.2 بوصة.
تأتي هواتف الفئة الجديدة بمظهر خارجي انسيابي وتصميم زجاجي ثلاثي الأبعاد منحنى ومتناسق، إلى جانب الطبقات الملونة والمصنوعة من عناصر جريئة، والتي وضعت لتضفي عمقاً وروعة من كل الزوايا.
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تقدم إتش تي سي عبر هذه الفئة تقنية جديدة كلياً والمتمثلة بـHTC U Sonic، حيث تقوم هذه التقنية بتحليل الأذن عبر نبضات تشبه السونار، ثم تقوم بالضبط المناسب لتتناسب مع أذن المستخدم، آخذة بعين الاعتبار مستوى الضجيج المحيطة به. كما تم تزويد هاتف HTC U Ultra بأربعة ميكروفونات متعددة الاتجاهات لإمكانية تسجيل أصوات واقعية للغاية ومجسّمة بتقنية 360 درجة.
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يتمتع HTC U Ultra بمعالج من طراز Qualcomm Snapdragon 821 وشاشة بحجم 5.7 بوصة من نوع Quad HD Super LCD 5، إلى جانب شاشة ثانية بحجم 2.05 بوصة.
كما تم تزويد الشاشة بسطح زجاجي من نوع Gorilla Glass 5 لموديلات الهواتف التي تحمل ذاكرة بحجم 64GB، بينما تتمتع الهواتف التي تحمل ذاكرة 128GB بسطح زجاجي من نوع Sapphire Glass. وتم تزويد هاتف HTC U Play بمعالج من طراز MediaTek® Helio™ P10 وشاشة بحجم 5.2 بوصة وبسطح زجاجي من نوع Gorilla Glass.