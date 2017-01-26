«أتش تي سي» تطلق سلسلة الهواتف الذكية الجديدة «U»

دبي (الاتحاد)

كشفت إتش تي سي، عن فئة الهواتف الجديدة، والتي أطلقت عليها اسم HTC U عبر حدث أقامته الشركة في دبي مؤخراً، وبحضور تشيالين تشانج، رئيس قطاع الهواتف الذكية والأجهزة المتصلة في شركة HTC. وتقدم هذه الفئة الجديدة للمستخدمين هاتفين جديدين، الأول HTC U Ultra المزود بشاشة 5.7 بوصة والثاني HTC U Play المزود بشاشة 5.2 بوصة.

تأتي هواتف الفئة الجديدة بمظهر خارجي انسيابي وتصميم زجاجي ثلاثي الأبعاد منحنى ومتناسق، إلى جانب الطبقات الملونة والمصنوعة من عناصر جريئة، والتي وضعت لتضفي عمقاً وروعة من كل الزوايا.

عبر تقنية HTC Sense Companion يعمل الهاتف كالمرافق الشخصي، والذي يعكس مفهوم الذكاء الاصطناعي ولا يتوقف عن التعلّم من مستخدمه. فمن خلال قدرات الذكاء الاصطناعي، يستطيع الهاتف أن يعكس صورة مستخدمه من خلال التعلم الآلي ليصبح قادر على تقديم اقتراحات مخصصة وذات طابع شخصي. وعبر ميزة الشاشة المزدوجة، لدى هاتف HTC U Ultra القدرة على تقديم هذه الاقتراحات دون مقاطعة المستخدم أثناء استخدامه للشاشة الأساسية.

تقدم إتش تي سي عبر هذه الفئة تقنية جديدة كلياً والمتمثلة بـHTC U Sonic، حيث تقوم هذه التقنية بتحليل الأذن عبر نبضات تشبه السونار، ثم تقوم بالضبط المناسب لتتناسب مع أذن المستخدم، آخذة بعين الاعتبار مستوى الضجيج المحيطة به. كما تم تزويد هاتف HTC U Ultra بأربعة ميكروفونات متعددة الاتجاهات لإمكانية تسجيل أصوات واقعية للغاية ومجسّمة بتقنية 360 درجة.

تتميز الفئة الجديدة بكاميرات خلفية مزودة بتقنية التثبيت البصري للصور والضبط التلقائي وفلاش LED مزودج، إلى جانب عدد من المميزات التي تمكن مستخدميها من التقاط صور احترافية. ويحتوي هاتف HTC U Ultra على كاميرا رئيسة مزودة بتقنية 12MP UltraPixel بينما تم تزويد HTC U Play بكاميرا خلفية بدقة 16MP. ويحمل كلا الهاتفين على كاميرات أمامية بدقة 16MP مع دعمها بعدسات واسعة للتمكين من التقاط صور سيلفي بانورامية، فضلاً عن سهولة التبديل من نمط 16MP إلى نمط UltraPixel في الكاميرا الأمامية لتعطي أفضل اللقطات الليلية بأسرع ضبط، وأقل ضبابية ممكنة.

يتمتع HTC U Ultra بمعالج من طراز Qualcomm Snapdragon 821 وشاشة بحجم 5.7 بوصة من نوع Quad HD Super LCD 5، إلى جانب شاشة ثانية بحجم 2.05 بوصة.

كما تم تزويد الشاشة بسطح زجاجي من نوع Gorilla Glass 5 لموديلات الهواتف التي تحمل ذاكرة بحجم 64GB، بينما تتمتع الهواتف التي تحمل ذاكرة 128GB بسطح زجاجي من نوع Sapphire Glass. وتم تزويد هاتف HTC U Play بمعالج من طراز MediaTek® Helio™ P10 وشاشة بحجم 5.2 بوصة وبسطح زجاجي من نوع Gorilla Glass.