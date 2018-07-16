مبيعات التجزئة الأميركية ترتفع في يونيو

واشنطن (رويترز)

زادت مبيعات التجزئة الأميركية في يونيو، بدعم من ارتفاع مشتريات السيارات ومجموعة من السلع الأخرى، مما يعزز التوقعات بنمو اقتصادي قوي في الربع الثاني من العام.

وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس: «إن مبيعات التجزئة زادت 0.5% الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات مايو بالرفع لتظهر نمو المبيعات 1.3% بدلاً من ارتفاعها 0.8% في التقديرات السابقة، ومعدل نمو مبيعات التجزئة في مايو هو الأعلى منذ سبتمبر 2017.

كان خبراء اقتصاد قد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة 0.5% في يونيو. وارتفعت المبيعات الشهر الماضي بنسبة 6.6% مقارنة بها قبل عام.

وباستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، لم يطرأ تغير يذكر على مبيعات التجزئة الشهر الماضي، بعد زيادة معدلة بالرفع، بلغت 0.8% في مايو. وتلك المبيعات التي تعرف بمبيعات التجزئة الأساسية تتفق مع مكون إنفاق المستهلكين في حساب الناتج المحلي الإجمالي. وكانت التقديرات الأولية تشير لارتفاع مبيعات التجزئة الأساسية 0.5% في مايو.