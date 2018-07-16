«إيربنب» يواجه غرامات محتملة في الاتحاد الأوروبي

بروكسل (د ب أ)
ذكرت المفوضية الأوروبية، أمس، أن موقع «إيربنب» الإلكتروني لاستئجار المنازل على الإنترنت ينتهك قواعد حماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي، لتنضم إلى سلطات حماية المستهلك في التحذير من أنه يمكن أن يواجه «إيربنب» غرامات إذا لم يعدل شروطه وأحكامه.
وأفادت المفوضية بأن أسعار موقع «إيربنب» لا تتسم بقدر كافٍ من الشفافية، وشروطه لا تضمن حقوق المستهلكين الأوروبيين بشكل كامل.
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ودعت المفوضية «إيربنب» إلى إظهار السعر الكامل للعقارات المستأجرة مقدماً، وتحديد ما إذا كان مقدمو العروض من ملاك المنازل الخاصة أو المختصين في تأجير المنازل، لأن ذلك يؤثر على مستوى حماية المستهلك التي تكون متاحة.
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ومنحت المفوضية «إيربنب» مهلة حتى نهاية أغسطس للامتثال لمطالبها.