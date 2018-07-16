الولايات المتحدة تحذر بريطانيا من «الورقة البيضاء»

واشنطن (شريف عادل)
تعكف الإدارة الأميركية والحكومة البريطانية حالياً على دراسة كيفية الدخول في اتفاقيات تجارة حرة بين البلدين، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست».
وقبل لقائه مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الجمعة، قال ترامب لصحيفة «ذي صن» إن ماي تجاهلت نصيحته واختارت استراتيجية خاطئة للبريكست. وحذرها من أن «أي محاولة للحفاظ على علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي ستضعف احتمالات عقد صفقات تجارية مع الولايات المتحدة».
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ووفقاً للورقة البيضاء، لتصور المملكة المفصل عن طبيعة العلاقة مع الاتحاد الأوروبي في ما بعد البريكست، التي تم الاتفاق عليها قبل أسبوع، تستطيع بريطانيا فرض تعريفات جمركية خاصة بها، ما يعني احتفاظها بتعريفات جمركية منخفضة على وارداتها من أميركا. إلا أن استقالة وزير البريكست ووزير الخارجية البريطانيين احتجاجاً على ما جاء في الورقة البيضاء جعل البعض يرى أنها منحازة إلى الاحتفاظ بعلاقات مميزة مع الاتحاد الأوروبي.
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وفي قطاع تجارة الخدمات، الذي كان الاتحاد الأوروبي فيه أكبر سوق للمملكة المتحدة في 2017، ويشكل نحو 80% من الاقتصاد البريطاني، فإن توصيات الورقة البيضاء تشير إلى محاولة بريطانيا الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي على منحها حق الدخول في اتفاقات تجارة حرة مع دول العالم المختلفة. ومن خارج الاتحاد الأوروبي، تعتبر الولايات المتحدة أكبر سوق في العالم للخدمات البريطانية.
الأمر المؤكد هو أن ترامب المعروف بالاقتناص، لن يسمح بمرور تلك الفرصة أمامه دون أن يستغلها في توطيد العلاقات التجارية مع بريطانيا، بما يخدم الاقتصاد الأميركي في الأساس، قبل أي اعتبار آخر.