الصين والاتحاد الأوروبي يتعهدان بحماية وإصلاح حرية التجارة

بكين (وكالات)

قال الاتحاد الأوروبي أمس، إن إنهاء الحروب التجارية وإصلاح منظمة التجارة العالمية مهمة مشتركة بين أوروبا والصين والولايات المتحدة وروسيا، خلال لقاء كبار القادة في بكين وهلسينكي.

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في بكين أمس «إن المهمة المشتركة لأوروبا والصين وأميركا وروسيا تتمثل في عدم تدمير نظام هذا العالم، ولكن تحسينه. وعدم بدء الحروب التجارية، التي تحولت إلى صراعات ساخنة في أحيان كثيرة من تاريخنا، ولكن إصلاح النظام الدولي القائم على القواعد بشكل شجاع ومسؤول».

وأضاف «لهذا أدعو مضيفينا الصينيين، والرئيسين الأميركي والروسي دونالد ترامب وفلادمير بوتين، أن يبدأوا هذه العملية بداية من إصلاح منظمة التجارة العالمية، فلا يزال هناك وقت لمنع الصراع والفوضى».

وتواجد توسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في الصين أمس للقاء رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانج في القمة الـ20 للاتحاد الأوروبي والصين، في اليوم نفسه الذي يلتقي فيه ترامب وبوتين في فنلندا.

وتأتي القمة في حين تخطو أميركا والصين نحو حرب تجارية، حيث فرض البلدان رسوماً جمركية على واردات من الأخرى، وبلغ إجمالي قيمة هذه السلع 34 مليار دولار هذا الشهر.

وفي بكين، وقع الاتحاد الأوروبي والصين أمس، الإعلان الأول المشترك لهما منذ 2015. واتفق الجانبان على توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق وتسريع المفاوضات حول اتفاق استثمار مشترك، وهو حالياً في عامه الرابع.

من ناحية أخرى، قال لي للصحفيين، إن المفاوضات «دخلت مرحلة جديدة» وإن المباحثات مع الاتحاد الأوروبي «تمنح المفاوضات دفعة قوية». وقال إن «الصين تريد مضاعفة جهودها مجدداً»، وأضاف أنه يأمل في إنهاء المفاوضات «في وقت مبكر». وأشار إلى أن الصين تعهدت أيضاً بإصلاح منظمة التجارة العالمية ، قائلاً «لقد اتفقنا على حماية التجارة الحرة، الاتحاد الأوروبي والصين قوتان للاستقرار».

في الوقت نفسه، قالت وزارة التجارة الصينية أمس، إنها تقدمت في 16 يوليو بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية بشأن رسوم جمركية مقترحة من واشنطن بنسبة 10% على قائمة سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار.