«طيران الإمارات» تنال شهادة اعتماد «أياتا 753» لعمليات الأمتعة

دبي (الاتحاد)

نالت «طيران الإمارات» مؤخرا شهادة اعتماد «أياتا 753» لعمليات نقل الأمتعة في مركزها الرئيس بدبي.

وتؤكد هذه الشهادة قدرات الناقلة على المتابعة الدؤوبة للحقائب والأمتعة التي تتدفق عبر قاعدتها في مطار دبي الدولي للمسافرين العابرين (الترانزيت) والقادمين والمغادرين.

وللحصول على هذه الشهادة، طوّرت طيران الإمارات نظاماً متكاملاً لإدارة الأمتعة ‏BMS ‬خاصاً ‬بها ‬أطلقت ‬عليه ‬اسم «‬وصلة ‬Wasla» ‬لتوفير ‬السيطرة ‬والرقابة ‬التامة ‬على ‬عملياتها ‬لنقل ‬الأمتعة.‬ويستقبل ‬نظام «‬وصلة» ‬بيانات ‬فحص ‬الأمتعة ‬من ‬مختلف ‬محطات ‬شبكة ‬خطوط ‬الناقلة، ‬ويقدم ‬لفريق ‬طيران ‬الإمارات ‬لخدمات ‬المطار ‬معلومات ‬عن ‬حالة ‬كل ‬حقيبة ‬على ‬متن ‬الطائرة.

وقال عادل الرضا، النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات الرئيس التنفيذي للعمليات: «نركز باستمرار على مواصلة تقديم خدمات متفوقة لعملائنا سواءً على الأرض أم في الأجواء».

بدوره، قال محمد البكري، النائب الإقليمي لرئيس أياتا لشمال أفريقيا والشرق الأوسط: «يمثل حصول طيران الإمارات على شهادة اعتماد القرار 753 تطوراً مهماً، ليس بالنسبة لعملاء الناقلة فحسب، بل للمنطقة عامةً أيضاً».