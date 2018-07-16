«طيران الإمارات» تنال شهادة اعتماد «أياتا 753» لعمليات الأمتعة

دبي (الاتحاد)
نالت «طيران الإمارات» مؤخرا شهادة اعتماد «أياتا 753» لعمليات نقل الأمتعة في مركزها الرئيس بدبي.
وتؤكد هذه الشهادة قدرات الناقلة على المتابعة الدؤوبة للحقائب والأمتعة التي تتدفق عبر قاعدتها في مطار دبي الدولي للمسافرين العابرين (الترانزيت) والقادمين والمغادرين.
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وقال عادل الرضا، النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات الرئيس التنفيذي للعمليات: «نركز باستمرار على مواصلة تقديم خدمات متفوقة لعملائنا سواءً على الأرض أم في الأجواء».
بدوره، قال محمد البكري، النائب الإقليمي لرئيس أياتا لشمال أفريقيا والشرق الأوسط: «يمثل حصول طيران الإمارات على شهادة اعتماد القرار 753 تطوراً مهماً، ليس بالنسبة لعملاء الناقلة فحسب، بل للمنطقة عامةً أيضاً».