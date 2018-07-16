جدة (الاتحاد)

زار الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، مؤخراً مصنع دلتا للمياه المعبأة الموجود في مدينة جدة، التابع لشركة المياه المملوكة بالكامل لمجموعة «أغذية».

جاء ذلك في إطار جولة تعريفية قام بها بين مرافق المصنع، حيث قام أفراد فريق الإدارة العليا باطلاعه على التزام الشركة المتواصل وجهودها الحثيثة للامتثال بأرقى معايير الجودة ونهجها المبتكر للترويج لنمط حياة صحي.

وقال الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان: «تشهد العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية نمواً ومتانة متواصلين في إطار حرص الجانبين الدائم على تعزيز هذه العلاقات تماشياً مع التوجيهات الرشيدة لقيادات البلدين».

من جهته، قال المهندس طارق أحمد الواحدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أغذية»: «تعتبر عملية استحواذنا على شركة «دلتا للمياه» في المملكة العربية السعودية إنجازاً بارزاً في إطار جهودنا المتواصلة للتوسع على المستوى الإقليمي، ويشرفنا اليوم حضور الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان لاطلاعه على مدى امتثالنا لأرقى معايير الجودة والسلامة الغذائية».

وكانت مجموعة «أغذية» قد استحوذت على كامل الحصص في شركة مصنع دلتا للمياه المعبأة في شهر مارس من العام 2017، لتحظى بذلك بمنشأة هامة ومجهزة بالكامل في قطاع مياه الشرب في جدة بالمملكة العربية السعودية، والتي تنشط في إنتاج وتسويق مياه «العين»، ومياه «دلتا» بحجم 5 غالون، ومياه «بامبيني» للأطفال.