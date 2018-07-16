«الخدمات والحلول التوربينية» توقع اتفاقاً مع «الخطوط الإثيوبية»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة «الخدمات والحلول التوربينية»، المملوكة بالكامل لشركة «مبادلة للاستثمار» (مبادلة)، مؤخرا مذكرة تفاهم مع الخطوط الجوية الإثيوبية. وبموجب هذه الاتفاقية، تتعاون الشركتان بشكل وثيق لبناء قدرات خاصة بأجهزة وحدات الطاقة المساعدة ومراكز خدمة وصيانة دعم المحرّكات، فيما ستقوم شركة «سند لحلول الطيران» (سند)، والمملوكة هي الأخرى بالكامل لشركة «مبادلة»، باستكشاف فرص توفير حلول تمويل المحركات لدعم أسطول الخطوط الجوية الإثيوبية الأسرع نموًا في القارة الإفريقية.

ومن خلال هذه الاتفاقية، ستتاح لشركة «الخدمات والحلول التوربينية» فرصة التوسع في أسواق الطيران الإفريقية عبر شراكتها مع واحدةٍ من أسرع شركات خطوط الطيران نموًا في أفريقيا، والتي يعتبر أسطولها أحدث أساطيل شركات الطيران الإفريقية وأكثرها تطوراً.

وستركز مراكز التميز لأجهزة وحدات الطاقة المساعدة في كلٍ من الشركتين على توفير عددٍ من خدمات الصيانة والإصلاح المتميزة لشركات الطيران الإفريقية.

وستساهم «سند» بدورها في تزويد خدمات تمويل وتأجير مكونات الطائرات لأسطول شركة الخطوط الجوية الإثيوبية الحالي والمستقبلي.

وقال منصور جناحي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الخدمات والحلول التوربينية: «تشكل الاتفاقية الجديدة مع الخطوط الجوية الإثيوبية محطةً هامة في مسيرة شركتنا وسعيها لتوسيع شراكاتها مع شركات خطوط الطيران الأكثر نموًا حول العالم. وتأتي هذه الخطوة في إطار بتطوير قدراتنا والمحافظة على تنافسيتنا في سوق خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة العالمي.»

من ناحيته، قال تيوولدي جبر ماريام، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية: «ستمكن هذه الاتفاقية الخطوط الجوية الإثيوبية، بأكبر وأحدث مزود لخدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة في أفريقيا، من تعزيز قدراتها من خلال توظيف أرقى التقنيات الحديثة والمبتكرة.