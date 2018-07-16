«سيدات أبوظبي» ينظم «بازار الأضحى» 30 يوليو

أبوظبي (الاتحاد)
ينظم مجلس سيدات أعمال أبوظبي، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، معرض «بازار عيد الأضحى»، في فندق ريتز كارلتون بأبوظبي، من 30 يوليو الجاري ويستمر 3 أيام.
وسيوفر معرض بازار عيد الأضحى العديد من الأنشطة والفعاليات والمنتجات، فضلاً عن كونه فرصة متميزة للتسوق بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
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وسيقدم المشاركات أفضل منتجاتهن التجارية المتميزة، الخاصة بالمرأة والعائلة، من الملابس والأزياء والعبايات، ومستلزمات المكياج والتجميل، والإكسسوارات والحقائب والمنتجات الجلدية المختلفة، وكذلك العطور والبخور والأطياب، وأعمال المشغولات اليدوية المتميزة.