«الخدمات الفنية» تحقق نمواً سنوياً في الإيرادات بـ 8.5 %

محمد الأمين (أبوظبي)

حققت دائرة الخدمات الفنية في مواصلات الإمارات قفزة مهمةٍ على مستوى أعمالها وإيراداتها خلال عام 2017، حيث تمكنت من جني أكثر من 265.5 مليون درهم، محققة نمواً سنوياً في الإيرادات بمعدل 8.5 %، مقارنة بعام 2016، بعد أن قامت بتأدية خدماتها لـ414 ألف مستفيد، منها 140 ألف عملية إصلاح أجراها مركز أبوظبي للخدمات الفنية، و20 ألف عملية إصلاح؛ نفذها مركز الإمارات للخدمات الفنية، علاوةً على 237 ألف عملية فحص فني أجراها مركز الفحص الفني. وحسب التقرير السنوي؛ الذي أصدرته مواصلات الإمارات للعام 2017، تحت عنوان «الاستثمار والاستدامة.. تفوق والتزام»، فقد استقطب مركز أبوظبي للخدمات الفنية، من إيرادات الدائرة نحو 95 مليوناً محققاً نمواً سنوياً في إيراداته بمقدار 18 % وذلك عقب نجاحه في استقطاب 8 عقود جديدة، ومن خلال تقديم خدماته للمتعاملين عبر 11 محطة تابعة للمؤسسة و 20 محطة في مواقع عمل للمتعاملين، أما مركز الإمارات للخدمات الفنية فقد حققت إيراداته نمواً بنسبة 3.9 % لتبلغ نحو 58.7 مليون درهم مقارنة بـ56.5 مليون في عام 2016

وبدوره حقق مركز الفحص الفني تقدماً ملموساً في إيراداته التي بلغت 21 مليون درهم، مع نمو سنوي بنسبة 10.5 %، أما مركز الاتحاد لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي فقد تابع أداء مهامه بتحويل 1010 مركبات خال عام 2017، فضلاً عن تقديمه خدمات صيانة لـ 2340 مركبة كان قد جرى تحويلها سابقاً، فيما ناهز العدد الإجمالي للمركبات المحولة منذ إطلاق المركز 8096 مركبة، وقد استمر الاهتمام المحلي والإقليمي بالمنجزات الاستثمارية والبيئية للمركز، وتجلى ذلك الاهتمام بفوز المؤسسة بالمركز الأول (مناصفةً) في الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في دورتها العاشرة، وذلك ضمن فئة الشراكات والتعاون عن مشروع تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.

ومن جانبه؛ واصل مركز الوطنية للمزادات أداءه عبر تنظيم 45 مزاداً بيعت فيها 4848 مركبة بقيمة تناهز 112 مليون درهم، حيث أتيحت المزادات عبر التطبيق الخاص بالأجهزة الذكية، وكذلك على الموقع الإلكتروني للمركز، وتمكنت تلك الوسائط الإلكترونية من استقطاب أكثر من 16 ألف متعامل لصالح المركز.

أما على صعيد الوحدات الفنية المتخصصة، فقد تمكنت وحدة المساعدة على الطريق خلال عام 2017 من مضاعفة عدد الخدمات التي قدمتها بالمقارنة مع عام 2016، إذ بلغ عدد المركبات المستفيدة من خدماتها 58253 مركبة.