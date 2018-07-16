أبوظبي (الاتحاد)

قامت دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي بإطلاق خدمتي زيادة مساحة الأراضي التجارية والاستثمارية، وتغيير استخدامات الأراضي، حيث ستمكن خدمة زيادة مساحة الأراضي التجارية والاستثمارية الجديدة المواطنين من زيادة مساحات عقاراتهم التجارية أو الاستثمارية، في حال عدم وجود أي موانع تخطيطية، وضمها إلى مساحة أرض العقار الأصلي، وتأتي هذه الخدمة لرفع كفاءة المخططات وتنفيذها والاستغلال الأمثل للمساحات والفراغات.

كما تمكن خدمة تغيير استخدامات الأرضي الجديدة المواطنين والمستثمرين من الاستجابة بشكل فعال وسريع لمتغيرات السوق العقاري، بحيث يستطيع المستثمرون والملاك من المواطنين تغيير استخدامات أراضيهم الواقعة خارج وداخل مناطق المشاريع التطويرية في أبوظبي بما يتناسب مع توجهات السوق العقاري.

وتندرج هاتان الخدمتان الجديدتان في إطار دعم المستثمرين في القطاع العقاري وتوفير خدمات متميزة تضمن دقة تنفيذ المخططات الاستراتيجية وتوفر حلول شاملة، إلى جانب تحقيق التكامل بين مختلف الجهات بما يضمن شفافية الخدمات، ويحقق أهداف خطة أبوظبي التنموية.

وأكد معالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، أن خدمة زيادة مساحة الأراضي التجارية والاستثمارية وخدمة تغيير استخدام الأراضي الجديدتين المندرجتين ضمن حزمة الإجراءات ضمن القرار(49) الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لدعم الآفاق الاقتصادية الجديدة في الإمارة وتمكين الملاك من المواطنين والمستثمرين من مواكبة وتيرة التطورات السريعة التي تشهدها إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى رفع كفاءة البنى التحتية بما يدعم تنافسية الدولة على المستوى العالمي ويدعم تحقيق أعلى مؤشرات النمو. وأضاف معاليه: «ستسهم هاتان الخدمتان في تعزيز النهج الاستراتيجي لتخطيط المجتمع بما يدعم الرؤية الرائدة لحكومة إمارة أبوظبي في مجال توفير حلول فعالة من أجل تلبية الاحتياجات المختلفة. كما ستساهم في خلق فرص استثمارية مستدامة إلى جانب تعزيز نمو سوق العقارات».