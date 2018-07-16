«الإمارات للألمنيوم» تنشئ منطقة لتخزين وتصدير الألمنيوم في جبل علي

دبي (الاتحاد)

وقّعت شركة «موانئ دبي العالمية- الإمارات» مؤخراً اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد مع شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم»، بهدف إقامة منطقة مخصصة في ميناء جبل علي، لتسهيل تخزين ونقل الألمنيوم المصنع من قبل الشركة وتصديره إلى العالم.

وتبلغُ مساحة المنطقة 175 ألف متر مربع بما يعادل 24 ملعباً لكرة القدم، تعد الأكبر في ميناء جبل علي، وتتمتع بقدرة تخزين تصل إلى 60 ألف طن متري، بالإضافة إلى قدرة تخزين الحاويات لعمليات التصدير تبلغ 1200 حاوية نمطية (قياس عشرين قدماً).

وتقع منطقة التخزين في موقع استراتيجي في الميناء لتسهيل عمليات تحريك المعدن إلى السفن للشحن.

ويتم تصدير حوالي 90% من منتجات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ما يجعل الإمارات خامس أكبر دولة منتجة للألمنيوم، كما اعتبرت الإمارات العالمية للألمنيوم أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم في العام 2017.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية: يُمثل اتفاقنا مع شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» فرصةً لشركتين إماراتيتين رائدتين على الصعيد العالمي للعمل سوياً لدعم اقتصاد دبي والاقتصاد الإماراتي بشكل عام. كما تُعتبر هذه خطوة أخرى تجاه تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي لدولتنا. ويُعدّ إنشاء سلسلة توريد قوية أمراً حيوياً لتحقيق هذا الهدف تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

ومن جانبه، قال عبدالله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: لدى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عملاء في 60 دولة، وتسهم منتجاتنا في تشكيل الحياة العصرية. إن تعاملنا مع موانئ الإمارات هو أحد ميزاتنا التنافسية العالمية، ويسرنا توسيع شراكتنا الطويلة مع موانئ دبي العالمية في ميناء جبل علي.

وأضاف: تستفيد الشركة من مجموعة من الخدمات المتخصصة التي تلبي متطلبات مناولة جميع أنواع منتجاتها بما في ذلك الغسيل، وإعادة التجميع، والفصل، والحشو، والتفريغ، والتخزين المجاني لمدة شهر.