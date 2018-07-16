«دبي للخدمات المالية» تُغرم «الرمز»

دبي (الاتحاد)

فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامةً ماليةً على الرمز كابيتال، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، كما فرضت غرامةً ماليةً على نجم العطار، رئيس قسم تقنية المعلومات السابق لديها، نتيجة عدم تزويد سلطة دبي للخدمات المالية بمعلومات شاملة ودقيقة خلال عملية التحقيق التي أجرتها السلطة.

وحسب بيان أمس، بلغت قيمة الغرامة المالية على شركة الرمز وهي «عضو معترف به» لدى ناسداك دبي 205.2 ألف دولار (753.08 درهم). كما ألزمت السلطة شركة الرمز بسداد مبلغ وقدره 100 ألف دولار (367 ألف درهم) عوضاً عن تكاليف إجراءات التحقيق. كما فرضت السلطة على نجم العطار غرامةً ماليةً قدرها 32.64 ألف دولار (119.78 درهم).

وتأتي هذه الإجراءات نتيجة التحقيقات التي أجرتها سلطة دبي للخدمات المالية والتي ركزت فيها بشكل مبدئي على عمليات التداول في ناسداك دبي التي تقوم بها شركة الرمز وغيرها، حيث اشتبهت السلطة في خرق هذه العمليات للبند السادس من قانون مركز دبي المالي العالمي للأسواق للعام 2012. وقامت سلطة دبي للخدمات المالية فيما بعد بتوسيع نطاق التحقيقات التي تجريها لتشمل الاشتباه في مخالفات أخرى تتضمن عرقلة إجراءات التحقيق من قبل السلطة وتزويدها بمعلومات غير صحيحة ومضللة.

في حين تبين لسلطة دبي للخدمات المالية أن عملية التداول المعنية لم تخالف الجزء السادس من قانون مركز دبي المالي العالمي للأسواق لعام 2012، إلا أنه تبين للسلطة خلال التحقيق، أن شركة الرمز لم تلتزم بالكامل بمتطلبات السلطة التي تنص على تزويدها بمعلومات ذات صلة بالتحقيقات والتعامل معها بوضوح وتعاون.