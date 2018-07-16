«بيانات الإنفاق» ثروة تمكن الحكومات من تحسين أداء القطاعات الاقتصادية

حسام عبدالنبي (سنغافورة)
أجمع خبراء في شركة ماستركارد شاركوا في قمة المدن العالمية بسنغافورة مؤخراً على أن المعلومات والبيانات الخاصة بالإنفاق وبالمستهلكين بشكل عام، تعد ثروة يجب استغلالها لتحسين أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة وزيادة موارد الدولة وتقليل الإنفاق فضلاً عن قياس صحة الاقتصاد، مدللين على ذلك بأن تحليل بيانات إنفاق السائحين يكشف عن عادات إنفاق السائحين من الدول المختلفة، وكذا الوجهات السياحية المفضلة وأماكن الإقامة المفضلة لهم داخل الدولة، ما يمكن الحكومات من إعداد برامج سياحية مخصصة تلبي الاحتياجات الفعلية للسائح حسب جنسيته ومتطلباته الفعلية.
وقالت سارة كوينلان، النائب الأول للرئيس التنفيذي، ورئيس قطاع التوجهات السوقية، في شركة ماستركارد، إن البيانات الخاصة بالإنفاق وبتوجهات المستهلكين والسائحين يمكن أن تغير اقتصادات الدول عبر اتخاذ عدد من القرارات بناءً على هذه المعلومات، منوهة بأنه على سبيل المثال يمكن الاستفادة من البيانات الخاصة بمتطلبات الأفراد وعاداتهم في الإنفاق، وغير ذلك لتحسين أداء القطاعات الاقتصادية وتقليل التكاليف التشغيلية.
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وأشارت إلى أن اهتمامات السائحين في دولة ما قد تختلف من جنسية إلى أخرى فمثلاً قد يهتم السائح القادم من دولة ما بوجود مراكز شهيرة للتسوق وتوافر الفنادق من فئات معينة أكثر من اهتمامه بتوافر الفنادق الفاخرة، لافتة إلى أن 75% من الإنفاق عادة ما يتم من خلال السيدات وتالياً فإن معرفة بعض التفاصيل عن نمط إنفاقهن قد يبرز الحاجة إلى توفير منتجات خاصة بهن.
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وأوضحت شارما، أن «ماستركارد» أطلقت منصة متخصصة تتضمن البيانات والتحليلات الخاصة بعادات إنفاق السائحين من أكثر 10 جنسيات زيارة للدول المختلفة عبر بطاقات «ماستركارد» بما في ذلك دولة الإمارات، حيث تمثل تلك الجنسيات نسبة 80% من الزائرين، منوهة بأن تلك البيانات لا تتضمن المعلومات الشخصية ولكنها تفيد الحكومات في معرفة الاحتياجات الفعلية للسائح من كل دولة مع اكتشاف الفرص بهدف تطوير الخطط الترويجية بالشكل الذي يزيد من جاذبية الدولة.
ومن جهتها، قالت فوبي فولو أجبيديا، نائب الرئيس، التكنولوجيا التنبؤية التطبيقية (APT) لدي شركة ماستركارد، إن المعلومات تعد ثروة يجب الاستفادة منها لتحسين أداء الخدمات الحكومية وتحقيق وفورات في تكلفة العمليات التشغيلية.
وأوضحت ذلك بأنه من خلال المنصات المتخصصة التي تعتمد التكنولوجيا التنبؤية التطبيقية «APT» يمكن تحليل بيانات الدفع في قطاع الصحة ومعرفة آراء واحتياجات المرضى، ومن ثم معرفة عدد من التفاصيل العامة حول كيفية تحسين تجربة العملاء ورضاهم وارتباطهم من خلال تقليل وقت الانتظار للحصول على المشورة الطبية، وكذلك حاجة المستشفى إلى الاستثمار في شراء أجهزة جديدة، ووضع نظم أكثر تطوراً في طريقة تقديم الاستشارات الطبية ودفع الفواتير وصرف الدواء وزيادة كفاءة العلاج وإدارة المستشفى مثل التحكم في غرفة الطوارئ وغير ذلك، مشيرة إلى أنه من خلال تحليل البيانات عبر منصة «APT» حقق أحد المستشفيات العالمية وفراً يقدر بنحو 45 مليون دولار خلال 6 أشهر.