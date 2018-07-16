9.5 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

بلغ حجم التداولات العقارية في الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 9.5 مليار درهم، موزعة على 149 منطقة في الإمارة وبواقع عدد 1720 صفقة عقارية وبإجمالي مساحة بلغ 32 مليون قدم مربعة لـ 28700 معاملة.

وقال عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري، إن الشارقة تشهد وتيرة عمل متسارعة في إنجاز المشاريع التطويرية الكبرى التي تم إنجاز بعضها و الإعلان عن إطلاق مراحل جديدة من المشاريع الأخرى، وتحقق هذه المشاريع تنوعاً في المنتج العقاري وتخدم قطاعات استثمارية مختلفة سواء كانت سكنية أو صناعية أو تجارية، إضافة إلى مشاريع البنى التحتية والمشاريع السياحية والتي تتكامل مع بعضها البعض لدعم النمو الاقتصادي والمستدام في الإمارة.

وبلغت معاملات سندات الملكية 9485 ومعاملات الرهن 1730 بقيمة 5.3 مليار درهم، و534 معاملة للتثمين العقاري وشهادة الإفادة عن الأملاك 16106 معاملات، ومعاملات عقد البيع المبدئي 845 معاملة.

وبتصنيف معاملات البيع بحسب نوع العقار، بلغت المعاملات السكنية 1178 معاملة والتجارية 322، والصناعية 177 معاملة.

وتصدرت العقارات السكنية المرتبة الأولى من حيث التداول وبنسبة 68.5%، تلتها العقارات التجارية بنسبة 18.8% ثم العقارات الصناعية بنسبة 10.2%.

وبحسب نوع التداول، فقد جاءت الأراضي الصناعية الفضاء (غير المبنية) في صدارة التداولات من حيث المساحة الإجمالية بواقع 10.980 مليون قدم مربع، وأما من حيث عدد العقارات المتداولة فتصدرت الشقق السكنية بواقع 529 شقة، تلتها الأراضي الفضاء السكنية بإجمالي 264 عقاراً ثم الأراضي السكنية المبنية بإجمالي 232 عقاراً، ثم الأراضي الفضاء التجارية بواقع 192 عقاراً.

وعلى صعيد المستثمرين، استثمرت 31 جنسية في الشارقة تداولوا 9455 عقاراً خلال النصف الأول حيث بلغ استثمار مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 8.5 مليار درهم تداولوا 8784 عقاراً، فيما تداول مواطني الدول الأخرى 671.