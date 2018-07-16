تخزين النفط العائم يغزو المياه الأوروبية

حسونة الطيب (أبوظبي)

في الوقت الذي كانت تناقش فيه أوبك مع حلفائها إمكانية زيادة الإنتاج، لمنع السوق العالمية من التعرض لشح المعروض، تبرز قصة مختلفة في جزء آخر من العالم، تتعلق بالتوازن بين العرض والطلب. وتجاوز ارتفاع إنتاج أميركا من النفط الصخري، معدلات خفض أوبك للإنتاج، لينتهي المطاف بملايين البراميل في مستودعات تطفو فوق المياه الأوروبية، حيث زاد معدل المخزون النفطي في السفن، عن أي وقت آخر خلال ال 18 شهر الماضية.

لا يتعلق الأمر بحجم المخزون النفطي على متن السفن فحسب، بل ومن متوسط شهري قدره 12,9 مليون برميل، أو 26% من مجموع هذا المخزون في مايو الماضي، تستحوذ أوروبا على نسبة تتجاوز نصيب آسيا والمحيط الهادي عند 9.7 مليون برميل، وفقاً لبيانات نشرها موقع أويل برايس الإلكتروني. ويجدر بالذكر، أن نسبة أوروبا خلال فترة شهري مارس وأبريل، لم تتجاوز سوى 10% مقابل 40% لمنطقة آسيا، بحسب موقع أويل برايس.

وأقدم المشترون من دول مثل، الصين والهند وإندونيسيا، على شراء حصص أكبر من النفط الأميركي، بدلاً من حصصهم العادية من نيجيريا وأنجولا والشرق الأوسط، التي انتهى بها المطاف على غير العادة في المياه الأوروبية.

وتشير تقديرات مؤسسة كبلر الاستشارية، إلى أن نحو 17 مليون برميل من النفط معظمها من نيجيريا، مخزنة في مستودعات السفن في مياه شمال غربي أوروبا، في أكبر معدل منذ 2016.

وتقدر صادرات أميركا من النفط في الوقت الراهن، بنحو 2.5 مليون برميل يومياً، ما يزيد على الضعف منذ يناير الماضي، بصرف النظر عن الشح في خطوط الأنابيب والموانئ، لتوصيل النفط للأسواق العالمية. وعادة ما يميل بحر الشمال، لاستقبال كميات أكبر من المخزون النفطي على مياهه في الفترة بين شهري أبريل ويونيو في معظم السنوات، عندما ينتهي موسم صيانة مرافق التكرير بشكل تدريجي.

وعادة ما يكون نفط فورتيس، نوع من النفط الحامض الخفيف والذي يشكل النسبة الأكبر من نفط بحر الشمال، الأول الذي يظل حبيس مستودعات السفن، إلا أن معظمه هذه المرة جاء من مناطق أخرى، في الوقت الذي يتخذ فيه البائعين، أوروبا كملاذ أخير للشراء. أصبح التجار والمستثمرون، أقل تفاؤلاً بشأن التوازن بين العرض والطلب خلال الأشهر القليلة المقبلة، ما أدى لانخفاض أسعار العقود الآجلة لخام برنت لأقل مستوياتها خلال شهر. وأظهرت سوق التداول المادي للنفط، أنه لم يعد للشركات الرغبة في البيع الفوري، في ظل الوفرة الكبيرة من الخام. وشجع وجود هذا السيناريو، حيث تقل الأسعار الفورية عن الآجلة، على تخزين النفط وبيعه فيما بعد. وترى الشركات المالكة لهذا المخزون البحري من النفط، أن فرصة الحصول على أسعار أفضل في شمال أوروبا، أفضل من غيرها في المناطق الأخرى حول العالم.