36.7 مليون درهم مساعدات عاجلة لمتضرري إعصار إيرما بالكاريبي

أبوظبي (وام)

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قدمت الإمارات مساعدات عاجلة للمتضررين من إعصار إيرما بدول جزر الكاريبي، بقيمة 36.7 مليون درهم (10 ملايين دولار أميركي).

وتأتي هذه اللفتة الإنسانية من القيادة الرشيدة، لدعم وتعزيز جهود الإغاثة الدولية؛ للتخفيف من معاناة سكان جزر الكاريبي، جراء ما سببه الإعصار من آثار تدميرية على المنشآت والبنية التحتية.

وأكدت الإمارات أن مدّ يد المساعدة لجزر الكاريبي جزء لا يتجزأ من إيمانها بدورها الإنساني تجاه المتضررين والمنكوبين من الكوارث الطبيعية على مستوى العالم.

وأصبحت الإمارات عنصراً فاعلاً في جهود المواجهة الدولية للتحديات الإنسانية، وباتت حاضرة بقوة في مجال المساعدات الإنسانية ومساعدات الإغاثة الطارئة وطويلة الأمد في مناطق العالم كافة.

كانت الإمارات قد أعلنت في يناير الماضي، تأسيس صندوق منح جديد بقيمة 50 مليون دولار، لدعم مشاريع الطاقة المتجددة في دول جزر البحر الكاريبي، والذي يعد أكبر استثمار في قطاع الطاقة النظيفة في تلك المنطقة.