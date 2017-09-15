محمد بن زايد: منجزات أبوظبي تحققت برؤية خليفة

أبوظبي (وام)

يأتي المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي بإعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس المجلس التنفيذي في إطار مواصلة مسيرة التنمية الشاملة وتطوير العمل الحكومي في إمارة أبوظبي.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «أن منجزات إمارة أبوظبي في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية تحققت بعون من الله وبفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والتي تعد المحرك والموجه الأساسي لأداء الجهات الحكومية، مشيراً سموه إلى أن هذا النهج امتداد لإرث القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال سموه: «سيواصل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي سعيه إلى تعزيز ثقة المواطنين في عمل جميع الجهات والمؤسسات الحكومية وتلبية تطلعاتهم وترسيخ التميز والابتكار في العمل الحكومي والمؤسسي واستثمار الموارد بالشكل الأمثل في دفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية في كافة القطاعات بما يحقق الريادة لأبوظبي ويكفل العمل الجماعي بين الجهات الحكومية والمجتمع والقطاع الخاص».

من جانبه، أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أهمية المرسوم وأثره الإيجابي على الأداء الحكومي بشكل عام إذ تهدف القيادة الحكيمة من خلاله إلى تعزيز الكفاءة والابتكار والإبداع في الأداء الحكومي وتحديد أوضح للمسؤوليات وهو ما يسهم في تحديد المهام التنظيمية والرقابية والتشغيلية ويعزز الصلاحيات والاستقلالية في أداء الجهات الحكومية.