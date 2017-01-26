9.3 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي خلال أسبوع

دبي (الاتحاد)

بلغت قيمة تصرفات العقارات من أراضٍ وشقق وفيلات وإجراءات بيع ورهن و«إجارة منتهية بالتملك» في دبي خلال الأسبوع المنتهي أمس 9.3 مليار درهم منها 4.3 مليار درهم معاملات بيع أراضٍ وشقق وفيلات وعمليات رهن بقيمة نحو خمسة مليارات درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الذي صدر عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأن الدائرة سجلت خلال الأيام الخمسة الأخيرة ألفاً و382 مبايعة منها 417 لأراضٍ بقيمة 2.7 مليار درهم و965 مبايعة لشقق وفيلات بقيمة 1.6 مليار درهم.

وتقدمت «اليفرة 3» على باقي مناطق دبي من حيث عدد المبايعات بتسجيلها 92 مبايعة بقيمة 105 ملايين درهم فمنطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد» بتسجيلها 84 مبايعة بـ530 مليون درهم. وكان أهم مبايعات الأراضي من حيث القيمة مبايعتين بمبلغ 277 مليون درهم في منطقة «الروية الأولى» لكل منهما بينما كان أهم مبايعات الشقق والفيلات مبايعتين في منطقة برج خليفة الأولى بقيمة 10 ملايين درهم والثانية بمبلغ سبعة ملايين درهم.

وتصدرت «وادي الصفا 3» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفيلات مسجلة 106 مبايعات بـ250 مليون درهم تلتها منطقة «الخيران الأولى» بتسجيلها 86 مبايعة بمبلغ 170 مليون درهم.

كما شهدت الدائرة خلال الأسبوع تسجيل رهون بقيمة خمسة مليارات درهم منها 106 لأراض بمبلغ 4.5 مليار درهم و209 رهون لشقق وفيلات بقيمة 500 مليون درهم كان أهمها في منطقة «نخلة جميرا» بقيمة 3.5 مليون درهم وأخرى في منطقة «النهدة الأولى» بقيمة 186 مليون درهم.