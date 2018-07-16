الإيداعات النقدية للبنوك لدى «المركزي» تتجاوز السحوبات

أبوظبي (الاتحاد)

تجاوزت قيمة إيداعات البنوك النقدية لدى مصرف الإمارات المركزي قيمة السحوبات النقدية في شهر يونيو 2018 بنحو 800 مليون درهم، حيث بلغت قيمة الإيداعات 20.3 مليار درهم، فيما بلغت قيمة السحوبات 19.6 مليار درهم بالشهر نفسه، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.

ومقارنة مع شهر مايو 2018، تظهر البيانات أن قيمة الإيداعات النقدية من البنوك لدى المصرف المركزي تراجعت بنحو 1.3 مليار درهم، فيما تراجعت قيمة السحوبات النقدية للبنوك من المصرف المركزي في شهر يونيو الماضي، بنحو 4.5 مليار درهم عما كانت عليه في مايو 2018.

إلى ذلك، بلغت قيمة الشيكات المصرفية التي تمت مقاصتها في الدولة باستخدام صورها وفقاً لآلية مقاصة الشيكات بالدولة، نحو 105 مليارات درهم خلال شهر يونيو 2018 لإجمالي 2.1 مليون شيك تم إدخالها للنظام. وتظهر البيانات أن عدد الشيكات التي تمت مقاصتها انخفض في يونيو 2018 بنحو 255 ألف شيك، مقارنة مع شهر مايو الذي سبقه، فيما انخفضت قيمتها الإجمالية بنحو 13.5 مليار درهم.

أما نظام التحويلات المالية فقد سجلت تحويلات عملاء البنوك 263 مليار درهم تقريباً في يونيو 2018، مقارنة مع 293 ملياراً في مايو 2018، بانخفاض قيمته 30 مليار درهم تقريباً، فيما ارتفعت قيمة التحويلات المالية بين البنوك بنحو 20 مليار درهم، لتصل إلى 595 مليار درهم في يونيو 2018، مقارنة مع 275 مليار درهم في مايو الذي سبقه.