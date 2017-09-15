محمد بن راشد: الإمارات بـدأت مبكراً إعـداد أجيال ذات مهارات استثنائية

دبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن دولة الإمارات بدأت مبكراً بإعداد أجيال ذات خبرات ومهارات استثنائية قادرة على تشكيل المستقبل وفق رؤية استشرافية واضحة، وعلى أسس علمية توظف أفضل الأدوات المستقبلية لتحقيق الأهداف العليا لدولتنا لتكون في مقدمة دول العالم في المجالات كافة.

وقال سموه، خلال تكريم 50 موظفاً يمثلون 37 جهة حكومية من خريجي برنامج استشراف المستقبل في دفعته الأولى، والذي انطلق في نوفمبر 2016: «إن الإمارات أدركت مبكراً اتجاهات العالم المستقبلية وما يحمله الغد من تحديات فبدأت الاستعدادات بتأهيل أجيال من مستشرفي المستقبل من أبناء الإمارات لاستباق التطورات والمتغيرات العالمية المتسارعة».وأضاف سموه: «إن بناء قدرات فرق العمل على أسس استشراف المستقبل لتصميم الحلول والأدوات الكفيلة بمواجهة تحدياته أمر في غاية الأهمية لإرساء تجربة متفردة نتشاركها مع حكومات العالم، ونسهم من خلالها في رسم مستقبله، ويكون لنا بصمة إماراتية متميزة فيه».

وتابع سموه مخاطباً الخريجين: «أنتم الجيل الأول من مستشرفي المستقبل في حكومتنا... مسؤوليتكم نشر المعارف والخبرات التي اكتسبتموها في الجهات التي تعملون بها وتحفيز الطاقات الكامنة لدى زملائكم لتعميم نموذج مستشرف المستقبل.. نريد جهات حكومية ذات فكر وممارسات مستقبلية تتفوق على احتياجات الحاضر وتواكب متطلبات المستقبل».

وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن «عالم الغد مختلف بأساليبه وتحدياته وآليات التعامل معه.. الرؤية الاستشرافية العلمية الدقيقة هي الأداة التي تمكننا من توظيف قدراتنا وطاقاتنا بالشكل الأمثل لصناعة المستقبل الذي نريده لأبناء وشعب الإمارات»، حاثاً سموه الخريجين على ابتكار نماذج حكومية متكاملة تستشرف مستقبل القطاعات كافة، لتكون حكومتنا مثالاً عالمياً يحتذى.